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社會 社會焦點 保障人權

倒資源回收罵清潔員「不成材囝仔」　台中男嗆「沒被兇過」下場曝

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記者黃翊婷／綜合報導

台中林姓男子因為資源回收問題與朱姓清潔隊員起爭執，一氣之下當眾用台語罵對方是「不成材囝仔」、「沒有被兇過」，事後雖然辯稱那是口頭禪，但並未獲得台中地院法官採信，日前被依侮辱公務員罪判處拘役40日，得易科罰金4萬元，全案仍可上訴。

▲▼春節垃圾清運,垃圾車,清潔隊,廢棄物,資源回收,環保局,倒垃圾。（圖／記者李毓康攝）

▲林男倒個垃圾卻換來罰款4萬元。（示意圖／記者李毓康攝，與本案無關）

判決書中提到，林男今年3月24日一早8時許出門倒垃圾，卻因為資源回收的清運問題，與台中市環保局太平區朱姓清潔隊員起爭執，竟然氣到當眾用台語標罵，「不成材囝仔，就是養不大、不會做事情」、「你去報啦，沒有被兇過捏」；朱男反問「什麼叫不成材囝仔」，他還回答「啊就是養不大」。

朱男不滿工作期間無辜挨罵，事後前往太平警分局報案。林男挨告之後坦承的確有說出「不成材囝仔」這個詞，但沒有任何侮辱的意思，「我有罵不成仔，但我沒有罵其他的，不成仔是我的口頭禪。」

▲▼ 垃圾。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲林男因為資源回收清運問題與朱男吵架。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

不過，台中地院法官認為，台語的「不成材囝仔」是形容一個人不學無術、無知無能且不知上進，屬於侮辱性言詞，加上林男自認有罵出這句話，還有現場證人、蒐證照片等證據，因此不採信「口頭禪」這部分的辯詞。

法官接著說，林男與他人起爭執卻不知自我控制情緒，還用言語辱罵正在執行職務的清潔隊員，顯然是公然藐視公權力之行使，嚴重損及公務員執行職務的尊嚴，考量到雙方並未達成和解，最終依侮辱公務員罪判處拘役40日，得易科罰金4萬元，全案仍可上訴。

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