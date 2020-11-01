2百架群飛排出「勇鷹教練機」　我無人機自造實力大展現

記者翁伊森／嘉義報導

隨中共戰機不斷擾台，兩岸情勢緊張，加以台東志航基地F-5E戰機失事墜海，國防科技自主研發製造技術也引發熱議。嘉義縣政府31日晚上在府前廣場推出無人機群飛燈光秀，由臺灣希望創新團隊操控的200架無人機，在夜空中排列出「嘉義縣徽」、「勇鷹教練機」、「臺灣島」…等圖樣，精湛演出展現我國科技實力。

▲無人機。（圖／臺灣希望創新提供）

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▲無人機群飛燈光秀拼湊出戰機圖像。（圖／臺灣希望創新提供）



包括中科院及全國無人機頂尖菁英31日在縣府舉行無人機創新應用與技術論壇，為嘉義縣邁向無人機產業重鎮開啟新頁，包括臺灣希望創新、雷虎科技等多家國內尖端無人機公司下午在府前廣場舉行地面靜態展示與飛行，晚間6點半由臺灣希望創新團隊推出15分鐘精彩的無人機群飛燈光秀。

▲無人機群飛燈光秀拼湊出「勇鷹教練機」。（圖／臺灣希望創新提供）

6點不到，縣府前廣場黑鴨鴨一片人潮，只見上百架無人機劃破夜空，從北側空地緩緩升空，陸續在空中排列出嘉義縣徽、勇鷹高教機、TAIWAN UAV PARK、民雄航太園區等字樣，民眾驚呼聲不斷。

▲無人機群飛燈光秀拼湊出「民雄航太園區」字樣。（圖／臺灣希望創新提供）

嘉義縣31日剛與中科院和各頂尖業者合作，未來將由專業人才進駐台體大舊校區，打造嘉義縣為無人機研發基地，配合中科院設在民雄的航太園區，無人機產業與研發將在嘉義生根，也間接見證台灣的軟實力。