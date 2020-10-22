中科院自製「台版死神」無人機　騰雲號台東試飛成功

▲台版死神無人機「騰雲號」台東試飛成功。（圖／翻攝自東森新聞）

記者林彥臣／綜合報導

無人機在現代戰爭中角色越來越吃重，包括美軍在伊拉克狙殺蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）少將，使用的殺器就是MQ-9死人無人機，以及亞塞拜然與亞美尼亞軍事衝突，兩國都用無人機重創對方的部隊。台灣中科院自製的「台版死神」無人機騰雲號，22日也在台東試飛成功。

「台版死神」無人機騰雲號20日在台東志航基地試飛，傍晚5時許起飛後就往太平洋方向直飛，直到晚上7時許才返回志航基地，在空中飛行超過2小時。

▲美軍MQ-9「死神」無人機（圖／達志影像／美聯社）



對於有軍事迷猜測騰雲號試飛是否與空軍「天龍操演」有關？根據《中央社》報導指出，國防部發言人史順文表示，中科院的騰雲無人機長時間和夜間測評與空軍的天龍操演無關。

由於先前曾經傳出能騰雲無人機推力不足，為解決這個問題，台灣向美國購買了與MQ-9同款的TPE-331型渦槳發動機引擎，但是面臨解放軍的威脅，軍方對於中科院的研發進度還是不滿意，所以很有可能直接跟美國購買現成的無人機，其中美軍的MQ-9死神無人機，也被視為是騰雲號主要參考範本。

▲騰雲號與美軍MQ-9比較。（圖／翻攝自東森新聞）



比較MQ-9與騰雲號，兩者搭載的都是TPE-331型渦槳發動機引擎，MQ-9可以滯空14~28小時，最大載重1700公斤，而且可掛在武器，任務性質為「察打一體」，騰雲號已知滯空時機可能為14小時起跳、任務性質以偵察為主，最大載重與是否可掛載武器都還是未知數。

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