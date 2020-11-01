一家最後合照曝　女大生媽淚：台灣還我女兒！只要她活著就算被侵犯

▲一家人今年一月一起開心共進早餐，未料竟是最後一張合照。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

24歲馬來西亞鍾姓女大生當初來台灣念書時，告訴爸媽台灣很安全，結果慘遭性侵殺害。鍾媽媽淚崩表示，當女兒失蹤時，他們都有最壞的打算，即便女兒可能被侵犯，只要加以輔導一定可以走出陰霾，「為什麼要殺害她？我不要！我不能放過他，我不能原諒他！」而一家人最近的合照也曝光，是今年一月過年一起吃早餐，沒想到如今白髮人送黑髮人。

就讀長榮大學的被害人10月28日獨自返回租屋處時，遭梁姓男子性侵殺害並載到高雄阿蓮山區棄屍，消息震撼台灣與馬來西亞社會。鍾女雙親將於今天（1日）搭乘華航來台，航班編號為CI722，預計下午2時35分從吉隆坡出發，晚間7時15分抵達桃園機場。

鍾母越洋接受《東森新聞》訪問悲痛表示，「我要台灣、我要你們全部給我一個交代，我女兒一直跟我講台灣很安全，她朋友也跟她講，台灣朋友也全部跟她講台灣很安全，她一直叫我不要擔心。」

▲▼嫌犯性侵被害人後殺害。（圖／記者林悅翻攝、吳世龍攝）

鍾母回憶，女兒小時候在玩玩具車時，「不小心敲到那一點點，我都嚇得要死，我都怕得要死了，都緊張得要送她去醫院」，沒想到女兒在最後還要受到這種恐懼。

鍾媽媽說，在女兒失蹤時已做好最壞打算，「我只要她活著，就算被侵犯，我覺得我的女兒很樂觀，只要加以輔導，她一定是可以走過這個坎。為什麼要殺害她？我不要！我不能放過他，我不能原諒他！」

鍾媽媽想到寶貝的遭遇，無法原諒嫌犯，希望他能受到絞刑。 母女倆最後一次見面是今年一月過年時，親子起個大早吃早餐，她當時和丈夫與女兒約好，明年要來台參加她的畢業典禮，沒想到女兒竟遇害，「我只要我的女兒活著回來，我要她回來，你們把她還給我。」

▼長榮大學馬籍女大生遭性侵勒斃，震驚台灣和大馬社會。（圖／記者林悅翻攝）