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菸酒公賣局嘉義分局變身市立美術館　網美打卡新地標

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▲嘉義市立美術館。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市立美術館外觀。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

座落於嘉義火車站旁，以市定古蹟、菸酒公賣局嘉義分局原建物改建的嘉義市立美術館，將於10月6日正式開館，11月7日舉辦開幕儀式。而在正式開館之前，將在9月25至27日三天進行試營運，邀請民眾進入美術館搶先看，參觀美術館首檔展覽《辶反風景》，體驗AR虛擬實境遊戲《畫都少年》，以及兒童藝術教育區《嘉義的形狀-諸羅新風情》。美術館日前開放庭院場域並進行夜間點燈，已吸引無數民眾前來拍照並於網路分享，9月底試營運三天誠摯邀請大家一起走進嘉義的藝術之門!嘉義市立美術館，全館不收費，開放時間為：週二至週日，09：00至05：00，周一休館。

▲嘉義市立美術館。（圖／嘉義市政府提供）

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▲嘉義市立美術館內部空間。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市立美術館的成立，奠基於「畫都」的美術與人文歷史之上，以豐沛的人文能量為根，打造一座將文化藝術與常民生活融合的場館，將成為嘉義地區重要的藝文展演與藝術教育扎根場域，並且對特殊的城市文化與生命記憶有極為重要的文化傳承。美術館的建築分為古蹟棟與本館。

▲嘉義市立美術館。（圖／嘉義市政府提供）

古蹟本為1936年的舊菸酒公賣局嘉義分局，在2014年成為了美術館預定地，經歷6年的努力，在嘉義市民的引頸期待下，這座極具歷史意義的經典館舍，由曾榮獲中華民國傑出建築師獎的黃明威建築師與王銘顯建築師合作進行建築規劃設計，連結共三棟年代各異、風格迥異的建物，透過建築工法，讓新舊建築融合新生，讓嘉義市立美術館成為形構出歷史與當代場域的交匯點，重新定錨在藝術的座標上，成為「嘉義文化新絲路」上的一道古典且新穎的風景。

▲嘉義市立美術館。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市立美術館前身菸酒公賣局辦公大樓。（圖／嘉義市政府提供）

首檔展覽《辶反風景》，以嘉義近百年來重要的繪畫形式「風景畫」作為主要的題材切入點，將探索「風景」作為主要的概念，尋思其在不同時代背景、創作形式和媒材中的展現、轉變與詮釋，以及概念發展至當代藝術創作中，如何藉由風景的概念反身審視人與環境、城市的關係。希望藉由本展，邀請民眾共同理解創作者的視角與觀點形塑，並進一步思索自身與所處環境、觀看關係和地理政治的時代意涵。

▲嘉義市立美術館。（圖／嘉義市政府提供）

AR虛擬實境遊戲《畫都少年》以畫都為故事發生場景，藉由一個「不存在的畫展」進入一趟奇幻旅程，巧遇五隻由五位畫都畫家所化身成的靈獸，穿梭在美術館空間的虛擬實境中。而兒童藝術教育區《嘉義的形狀-諸羅新風情》，則是以前輩藝術家林玉山的繪畫作品《諸羅風情》為出發，以學齡前兒童繪畫基本概念上的點、線、面，將寫意的筆觸簡化為兒童易於理解的圖像和物件，藉由實際進入空間遊玩，加深兒童對於不同材質與色彩變化的敏銳度與感受。

▲嘉義市立美術館。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市立美術館積極進行藝術推廣與教育傳承工作。在尚未開館之時，便以「+1」作為主視覺的核心內涵，邀請民眾一起來參與藝術與文化的展演活動。初期以「想像一座美術館」和「美術館佇嘉」為名進行系列工作坊、講座和志工培訓課程等，發行館刊「回歸線」和月訊「畫外」，並且有「藝術廣播計畫on air」以聲音為媒介，各種播放空間和網路平台為場域，討論藝術與文化的多元主題。

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