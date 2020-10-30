長榮女大生遭擄殺！台鐵便道「路燈關半年」　只因里長要省錢

▲台南市長榮大學一名馬來西亞鍾姓女僑生。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

台南市長榮大學一名馬來西亞鍾姓女僑生，本月28日行經學校旁的台鐵便道返回宿舍，沒想到卻在黑漆漆的便道中遭梁姓男子擄走，隨後遭到勒斃身亡，如今就有長榮大學的學生在網路爆料，表示學校旁的便道自從半年前就沒有開過燈，而不開燈的原因則是「里長要省錢」。

一名長榮大學男學生稍早在「Dcard」發文，表示自己早在半年前就致電1999市民專線，反映學校旁台鐵便道的路燈問題，換句話說，這條路的路燈已經有半年的時間是處於未開的狀態。

▲長榮大學學生指出，學校旁台鐵便道的路燈，已經半年沒開。

男學生不久後收到回覆，臺南市工務局表示，台電的配電完全正常，並稱可能是路燈沒修，事後向當地警方反映，警方表示是當地里長（大潭里）為了省錢所以不開路燈，當時警方還跟原PO說：「台灣那麼安全沒問題的啦。」而學校則表示，校門口外的路燈，除了火車站本身外，其他幾乎都是歸當地里長的，當地里長必須支付電費。

原PO也指出，自從學校有學生遭到擄走並勒斃後，鍾女遭擄走那條路的路燈也在事隔半年後重新開啟了。

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