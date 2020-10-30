乖乖停在機車格「卻收4張罰單」！　他一看監視器氣炸：太自私

▲原PO的車被三人移動過，最後被移出停車格外。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

記者施怡妏／綜合報導

相信每個機車族對於「找車位」都相當煩惱，一不小心可能就會吃上紅單，一名男網友喊冤，明明就好好的把機車停在機車格內，卻莫名其妙被開了4張罰單，調閱監視器後才發現，機車竟然被移動過，氣得他直呼「這三位民眾真自私！」

原PO在臉書「爆料公社」上發文，離開時明明就把機車停好，照規矩停在機車格內，但竟然收到罰單，他百思不得其解，調閱監視器發現，真相終於大白。凌晨1時42分時，貨車司機大哥第一次移動車子，那時車子還在格子內。到了隔天晚上兩名民眾為了牽車，移動原PO的機車，結果越移越外面，車子最後完全離開機車格。

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▲他明明把車停好，卻收到4張罰單。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

他看完監視器畫面之後，覺得非常冤枉，氣得直呼「感謝這三位自私的行為，讓我多了四張罰單！」還好附近有監視器可以調閱，可以拿去申訴，才讓他免於繳這些冤枉罰款，「還好申訴結果是免責，不然我該找誰去阿~」

貼文曝光後，許多網友紛紛留言，「這.....太熱門的位置了吧！竟然能一晚被移車3次」、「所以現在停機車還要看一下上面有沒有監視器耶，不然沒監視器你也沒輒啊」、「自從知道還有這招，我停車都不敢停邊邊，因為真的不能太相信人性呀」。

也有網友建議「養成停車拍照的習慣」，「我每次在路邊停車都會拍照存證，有被移動或是東西不見就有舉證的東西」、「我最近也開始停車就拍照，之前遇到有人把我的車移到撞到別人的機車導致機車刮傷，我被誤會，還好有攝影機證明有人移我的車」。