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暫停私人車位沒留電話「查出一打是空號」　地主嘆：不再好心借人

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記者黃翊婷／綜合報導

郭姓網友28日凌晨在臉書「爆料公社」PO文指稱，有位駕駛借停私人車位卻沒有留電話，報警也無法拖吊，氣到一度很想給輪胎放氣報復，更誇張的是，後來警察好不容易查到一組電話，結果打過去竟然是空號，「無語了，請大家幫忙想想有什麼好方法。」

暫停私人地沒留電話，地主心寒「以後不再好心借停了」。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲原PO說駕駛臨停卻沒有留電話。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，下同）

原PO無奈表示，報警之後被告知，因為是私有車位警方無權拖吊，就算找拖吊場的人也沒辦法，頂多只能跟駕駛要停車費，但問題是到底誰會真的給錢，所以氣到一度很想動用「私刑」，例如給輪胎放氣、貼膠帶、鎖大鎖等等，「本心不想去破壞別人的私有財產，也避免給人家找藉口，聽警察說這個社區已經碰到很多次了，沒有任何方法能處理，只能以後自己防範好。」

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原PO坦言，車位之所以沒有加裝擋板或柵欄，是想留給他人臨時停放用，畢竟台北市確實不好找車位，沒想到好心沒有好報，以後會用柵欄把私人車位鎖起來，「花錢事小，影響心情，還是希望大家有點功德心」。

暫停私人地沒留電話，地主心寒「以後不再好心借停了」。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲牆上有「私人車位」的標示。

但更誇張的是，後來警方循著車號查到這是一輛來自桃園的車，撥打電話要找車主，結果竟然是空號，讓原PO傻眼到無語，這才決定PO文請網友們幫忙，「請大家幫忙想想有什麼好方法。」

雖然有不少網友開玩笑說要給車子包保鮮膜、用另一輛車擋住出口、擋風玻璃黏蒼蠅板等等，但這些報復方式反而有可能讓原PO觸犯社會秩序維護法或毀損罪。另一派網友建議，可以先去警局備案，到時再看要不要提告侵占，「私人領域本來就可以提告，請警察來勘驗後做筆錄，就可以要求對方賠償，不要去鎖車、破壞車或限制離開，你反而會有刑責。」

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