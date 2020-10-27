「拜託別報電話！」全聯打工哥崩潰了　曝4缺點：再過不久都沒差

▲全聯員工希望大家以後別再報電話了。（示意圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

到超商、賣場結帳時，都會被收銀員問「有會員嗎？」許多人則是習慣報電話。就有一位全聯員工在臉書《爆怨2公社》表示，「在這裡誠懇的拜託各位，登入會員能不要報電話就不要報。」原PO舉出幾種報電話的狀況，不僅讓員工困擾，也可能影響其他顧客，「刷手機或給卡片都好。」

這位男網友文中自稱他在「大家熟悉的福利熊」裡打工，要誠懇地拜託大家，收銀員在問「有會員嗎？」的時候，能不要報電話就不要報，看是手機下載全聯APP刷條碼，還是實體卡片都好。

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他指出3個缺點，第1個是可能會增加收銀員發生疏失的機率；第2是可能會讓結帳時間拖更久，影響後面客人；第3是報電話沒辦法扣點數折零頭，會找很多硬幣；最後第4點超虧，「況且再過不久，報電話就不能累積點數，報了跟沒報根本沒差。」並說自己最近站收銀，一堆人都在報電話，讓他快失心瘋。

▲示意圖，與本文無關。（圖／Pixabay）

原PO事後也更新貼文，PO出4點Q&A，指出報電話除了會有他說的問題，還可能會有有心人士把號碼記住。至於有人問「幫家人累積點數怎麼辦？」他則回答APP上有個「點數轉移」的功能，所以不用擔心；「長輩不會用APP怎麼辦？」可以直接用實體卡片。

事實上，本站9月曾報導《全聯「累積點數不能報電話」惹婆媽崩潰！延到明年1月了》，先前全聯就公告新制「為了加快結帳速度與保障個資安全，2021年1月1日起，報電話號碼恕無法累積點數，請改用PX Pay或實體福利卡。」值得一提的是，PX pay除了擁有實體福利卡的福利外，同時擁有線上行動支付、福利點轉贈、線上紅包禮贈、生活繳費、消費查詢、線上中獎自動通知、以及PX pay會員專屬活動。