劉世芳爆戶政系統設計師是上海人　徐國勇：初步查證沒有中方人士

▲近日戶政系統屢次大當機。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者林銘翰／台北報導

戶政系統過去4個月發生5次大當機，民進黨立委劉世芳29日在立法院爆料，該程式的原始設計師是上海人。對此，內政部長徐國勇30日表示，經過初步查證並沒有中方人士，內政部也已經把資料送給相關單位查證，絕對會謹慎處理。

劉世芳29日在立法院司法及法制委員會質詢時爆料，6年前資拓宏宇公司在設計戶政系統的時候，該名原始設計師是上海人。內政部次長邱昌嶽先是愣了一下稱「這點事情，我倒是不清楚」，隨後表示若屬實不是系統更改的問題，而是要打掉重練。

行政院長蘇貞昌16日率領相關部會赴立法院進行施政報告，並備質詢。徐國勇會前受訪時表示，經過內政部的初步查證並沒有中方人士，但為了慎重起見，還是會交給相關單位查證。

徐國勇指出，當時的契約規定很清楚，就是不可以有中方人士，也不可以有中方到台灣的相關人士，相關的人必須將名冊交給內政部審核。徐國勇也說，雖然初步查證的結果沒有中方人士，但是事關國安必須更加確定，內政部已經將資料送交相關單位查證，絕對會謹慎處理。

▼內政部長徐國勇。（圖／記者林銘翰攝）



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