戶政系統頻當機！劉世芳爆設計師上海人　內政部：若屬實打掉重練

▲劉世芳質詢時爆料，戶政系統設計師是上海人。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

記者黃巈禾／台北報導

戶政系統過去4個月發生5次大當機，還有夫妻離婚離不成。民進黨立委劉世芳29日在立法院爆料，程式原始設計師是上海人。內政部次長邱昌嶽回應，若屬實不是系統更改的問題，要打掉重練。

劉世芳在立法院司法法制委員會質詢時爆料，6年前資拓宏宇公司在設計的時候，設計師是上海人。邱昌嶽當時愣了一下，說「這點事情，我倒是不清楚」。

劉世芳表示，原來的軟體程式設計師本來會留一個ID之類的，可以來做維修，現在這個人6年來都找不到，難怪戶政系統一直當機，台中一對要離婚的夫妻，在戶政事務所等5個小時要離婚離不成，大家都氣走了，造成人民不便，恐怕不是地方戶政系統要負責。

▲戶政電腦系統大當機，造成許多民眾空跑無法辦理戶政事務。（資料照／記者蔡佩旻翻攝）

劉世芳指出，一定不是設備出包，設備需要一項一項檢查，會不會是在軟體和管理上出包？過去兩三個月以來，戶政系統出包超過3次以上，至今尚未找出原因，叫人民怎麼放心電子化身分證？資拓宏宇目前為止跟內政部是否還有有效的標案？對此，邱昌嶽回答「是」。

劉世芳提到，資拓宏宇現在是中華電信的子公司，子公司只是上面有中華電信的名字，中華電信的董事長和總經理，說不定搞不清楚怎麼一回事，但內政部是委託的單位，必須交代怎麼修補漏洞，讓人民安心；此外，2014年有立委質疑，資拓宏宇當時的董事長希望兩岸重設雲端中心，那還得了？資通安全前門後門一起開了，是非常嚴重的問題，別想說只是小小的戶政系統當機，兩三天就處理好了。

邱昌嶽回應，做系統化的處理是必要的，系統化處理從廠商本身，到最後整個軟體的設計，過程中的管理聯繫，這些面向都必須進行。

劉世芳質疑，若牽涉到反滲透法，可能原始工程師根本不具備台灣國籍的人，要怎麼辦？是否全部打掉重練？每次都要花一億，一直維修，「披著綠皮，裡面是紅骨」，且過去也傳聞系統資料被洩漏出去。

劉世芳認為，應檢視原始標案，如果提供設備的人、維修者、原始工程師都是遊走兩岸的人，「那代誌就大條了」，不是只有行政院就能處理，現在落在戶政系統，內政部有沒有其他備案，可以在安全無虞狀況下，讓一般人民仍可申請戶政資料？

邱昌嶽說，這是他第一次聽到，當時他還不是資安長，若委員說原設計師真是一個中國人的話，「代誌就大條了」，絕對要從源頭做處理，不是系統更改而已，全盤要打掉再重練，他也承諾盡快提交報告。