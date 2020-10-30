萬聖節扮鬼有禁忌！這7種人恐「卡到陰」：喝酒的人會被惡靈纏身

▲每年萬聖節都可見滿街民眾扮鬼慶祝。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者崔子柔／綜合報導

明（31）日就是西洋萬聖節，不少民眾會以各式各樣的造型出席派對狂歡，但知名命理師楊登嵙就指出，不是所有人都能隨便打扮成鬼，這「7種人」要特別小心，否則恐怕會卡到陰。

根據《中時新聞網》報導，雖然萬聖節裝扮很有過節氣氛，不過還是要以人身安全為第一，楊登嵙就提醒，這「7種人」如果扮成骷髏人或魔鬼，容易被邪靈干擾「卡到陰」，對運勢或健康都有負面影響。

[廣告]請繼續往下閱讀...

一、生肖犯太歲

2020年生肖鼠、馬的朋友犯太歲，而「太歲當頭坐，無喜恐有禍」，運勢通常較不好，容易被邪靈影響。

二、大病未癒

還在病中或是剛痊癒的人，體內元氣通常被消耗大半，這時就容易被邪靈入侵。

三、近期運勢不好

最近剛失戀、離婚、生意失敗或失業的人，運勢就已經夠慘，如果再扮成骷髏人或魔鬼更容易讓衰鬼上身。

四、印堂發黑

眉頭之間如果出現黑氣、晦暗、青筋等狀況，代表近期運勢弱，遇上危險的機率就高，建議別再扮鬼惹事。

五、睡眠不足

熬夜、沒睡好時精神狀況會比較差，特別容易吸引邪靈入侵。

六、飲酒人士

酒喝到一定程度會兩眼昏花，此時的精神狀態也特別容易受到邪靈干擾，可能發生憾事。

七、孕婦

有嬰兒在體內時最忌諱陰陽相衝，孕婦及胎兒的健康安全容易受到靈界陰氣影響。