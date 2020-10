驚見鄰居庭院「電鋸插屍體」血染社區　警獲大量舉報卻放棄抓人！

▲德州的藝術家諾瓦克(Steven Novak)今年的萬聖節血腥裝飾,讓許多鄰居怵目驚心。(示意圖/CFP)

美國東達拉斯的一戶人家前院躺著多具屍體,一具男屍後腦勺被刀貫穿,另一具屍體則遭用電鋸從背部剖開,還有一名男屍的頭部直接被保險箱砸碎,不僅如此還有其餘已支解的屍塊遺留在手推車裡,宛如犯罪電影在這戶人家真實上演,大量血跡噴濺得庭院裡到處都是,附近許多鄰居怵目驚心,眾人瘋狂打電話報警,多名警方到場後才發現這些只是萬聖節的「裝飾」。

根據《紐約郵報》報導,德州的藝術家諾瓦克(Steven Novak)今年萬聖節決定來點不一樣的「裝飾」,他在家裡前院布置了四具用假人做成的屍體,並為這些屍體製造出不同的「死狀」,有的背後插著電鋸,有的被保險箱砸中頭部,另一個掛在屋簷的屍體被長刀貫穿後腦勺,還有一具屍體用黑色塑膠袋與膠帶捆住,被隨意棄置在草地上,其他像是頭顱、手、腳等不完整的屍塊則堆放在手推車裡。

Now THAT is how you do Halloween right. This guy got the cops called on him several times in Dallas.



Photos: Steven Novak. pic.twitter.com/3sIahgwwaM — Joe Duncan (@JoeMDuncan) October 27, 2020

報導指出,諾瓦克怕這樣還不夠逼真,在現場倒了20加侖(約5.3公升)的假血,讓真實性更高。諾瓦克表示,自己最自豪的是手推車倒在路上,裡面裝滿了沉重的袋子,看起來像是在午夜處理被肢解的屍體失敗了,「某一個小孩經過時還問我他們怎麼了,我說他們吃了太多的彩虹糖。」

Steven Novak, an artist from Dallas, has decided to offend every Karen on the street and give kids nightmares for days this Halloween. His decoration is so realistic, several people have called the cops on him.



Steven, I love you already. pic.twitter.com/EK19hpgmgd — Apeksha (@sassyinblack) October 28, 2020

但太過真實也惹來一些麻煩,諾瓦克受《觀察家報》訪問表示,鄰居們說我家外面經常有警車,但自己遇到兩次警察,他們都認為這裝飾很酷,停在我家只是因為收到太多投訴,必須回報上級。諾瓦克補充,他其實還可以做得更多,比起在紙上畫的草稿,這程度仍然不夠,「我明年再努力!」

WARNING GRAPHIC CONTENT

When your East Dallas #Halloween decorations are so gory and graphic @DallasPD comes calling ... (Courtesy: Steven Novak) pic.twitter.com/gkMFursIxl — Tami Howard Carr (@CarrTami01) October 27, 2020

