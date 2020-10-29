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明年全球萊豬能進口！　陳時中證實「符合1條件」可以

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▲▼立院社福衛環委員會 衛福部長陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立院社福衛環委員會，衛福部長陳時中接受媒體堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

記者嚴云岑／台北報導

萊劑美豬將於明年元旦叩關，台北市長柯文哲28日批評政府拒絕溝通，在資訊不透明、不對稱的狀態下，就以一紙函文要求地方修改自治條例以配合中央，更質疑台灣開放進口的，「到底是美豬，還是全世界含萊克多巴胺的豬？」對此，陳時中今（29）日表示，「是可以的」，但須符合台灣限量標準。

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目前訂出瘦肉精零檢出自治條例的縣市包括，台北市、台中市、彰化縣、嘉義市及雲林縣，至於新北市、桃園市、台南市等其他縣市待議會審查通過，但行政院日前發布公文表示，零檢出罰則抵觸中央法規，要檢討修正。

衛福部長陳時中出席立法院聯席會議，會前接受堵訪時表示，目前還是在零檢出階段，既然公告已送到立法院審查，會根據結果與地方協商、溝通。

陳時中說，農委會的早在1個半月前就公告萊劑殘留標準，雖然國內目前禁用萊克多巴胺飼料，但國外牛與豬是允許使用萊克多巴胺，衛福部才根據這樣的公告訂定限量標準（MRL）。

他強調，如果其他國家根據這樣的命令要進口萊劑豬肉，「是可以的」，但必須符合台灣的限量標準。而我國進口肉除了萊劑外，還需考慮口蹄疫、非洲豬瘟等疫病，目前能進口到台灣的豬肉共計13國。

其中歐盟9國禁止使用萊劑，餘下4國分別為美國、加拿大、紐西蘭與澳洲，加拿大出口則「基本上」不使用萊劑，澳洲進每年進口量則約在總豬肉量的0.02%，但目前均為零檢出。美國約有22%豬肉使用，明年若開放後，約有0.27%在安全容許量10ppm以下的萊劑的美豬會進到台灣。

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