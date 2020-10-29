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這是我畫的！轉角遇到藝術　50學童彩繪牆面勾勒台東印象20景

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▲▼大小朋友一起為自己校園外牆完成美化，並深刻體會不同於在紙張畫板上繪畫的感覺。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲▼大小朋友一起為自己校園外牆完成美化，並深刻體會不同於在紙張畫板上繪畫的感覺。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／台東報導

「看！這是我畫的！」台東市正氣路水果街旁311巷裡，由東大附小4、5年級美術班共50位小朋友、與台東在地牆面彩繪家鍾昀婷及美術班老師陪伴學童們鬧哄哄的畫完台東印象主題彩繪，他們為自己校園外牆完成美化，並深刻體會不同於在紙張畫板上繪畫的感覺。

▲▼大小朋友一起為自己校園外牆完成美化，並深刻體會不同於在紙張畫板上繪畫的感覺。（圖／台東縣政府提供，下同）

活動更邀請附小校長黃雪萍添加畫作完成前的一抹色彩，牆面上的畫作會隨著時間在記憶裡疊加，期望藉由牆面彩繪留給學童們一個別樣的回憶，同時獻給來訪的民眾另一種風貌的台東。

▲▼大小朋友一起為自己校園外牆完成美化，並深刻體會不同於在紙張畫板上繪畫的感覺。（圖／台東縣政府提供，下同）

饒慶鈴縣長表示，這次與學校合作，除加強美術人才培育及相關學識推廣，推行轉角遇到藝術的理念，更希望學童能在體會中學習且留下不一樣的回憶，多年後回顧校園點滴，他們仍能笑著說:「看！這是我畫的。」心中仍能繫著作畫時的快樂。另有趣的是看到畫中的人物變成台灣黑熊，玩遍不同的台東景點，真是佩服小朋友們的想像力，期盼這份記憶能伴著他們度過人生的旅程。

▲▼大小朋友一起為自己校園外牆完成美化，並深刻體會不同於在紙張畫板上繪畫的感覺。（圖／台東縣政府提供，下同）

黃雪萍校長笑著說道，現在的學童跟以前很不一樣，十分活潑，看到我來看他們作畫，每個都熱情地展現自己的作品，感謝縣府讓學生在學習的過程中有不一般的經驗，感謝藝術家、及老師的陪伴和教導，讓他們在繪畫上能盡情玩樂，更感謝孩子們的家長，活力充沛的孩子們總是會彼此彩繪到對方的衣物。

上課時安靜的校園，下課時喧鬧的孩童們，圍牆裡外便成了兩個世界，美術班的孩子們用畫筆彩繪了外牆，色彩將他們的活力帶到牆外，期盼也能帶給經過的民眾別樣的童趣台東景。

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