▲24小時不斷電玩基隆，夜光雕、電音趴感受日與夜「海派浪漫」。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中秋節與國慶連假結束，還有什麼地方好玩呢？首度舉辦國慶晚會的基隆市，將以24小時Non-Stop不斷電玩基隆的概念，舉辦海派浪漫系列活動與駐村藝術家及專業硬體團隊克服地形在正濱漁港攜手上演光雕秀，更與知名派對品牌「spunite」合作在北觀處轄下的和平島舉辦電音派對，另規劃三種白天與夜晚專屬的遊程，讓大家來感受基隆日與夜的「海派浪漫」！

林右昌表示，地方與中央攜手，讓台灣可以安心旅遊，接下來地方更要努力讓大家可以開心旅遊，我們用文化、歷史與在地生活作為核心價值，陸續推出三條以山海日夜為概念，串聯地方亮點的深度體驗遊程；基隆將繼續好玩下去，希望遊客把整個十月都留給基隆，一起來體驗日夜接力24小時Non-Stop的海派浪漫。

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觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，「台灣頭」基隆市這幾年的華麗變身，海港魅力加上人文風情，成為近期旅遊熱點！基隆市政府持續炒熱秋旅基隆的熱度，以「海派浪漫： 24 hours Non- Stop」為策劃主軸，將基隆分為白天「海派基隆」與夜晚「浪漫基隆」。

曾姿雯說，三條深度旅遊路線預計在10月下旬上架KKDAY及MyTaiwanTour電商平台，包括「山海冒險，極限基隆探險」、「都會文青，海港人的慢靈魂」、「悠活基隆，漫漫基隆山海間」等，要把當地人生活融入遊程中、打造體驗當地文化的觀光新選擇，遊程包括夜訪台灣第一漁市崁仔頂、在地特色居酒屋體驗、潮間帶導覽等，邀請旅客在基隆的山海日夜之間，24小時玩不停。

基隆市府表示，國慶連假後的基隆依舊有亮點接力，17日起在有「台版威尼斯彩色島」之稱的正濱漁港，每晚6點半到10點，每30分鐘上演「正濱浪漫夜光雕展演」，團隊克服漁港地形限制，與插畫家吳騏（57 Art Studio）合作童趣奇幻風格的光雕投影作品，在正濱漁港彩色屋上呈現，將成為浪漫夜基隆的新亮點！在17、18日周末的正濱漁港更有專屬基隆的浪漫市集。

另外，海派浪漫系列活動的重頭戲之一，在24日晚間於北觀處轄下和平島公園上演島嶼風情派對的風格體驗活動，與官方代理 2020 年「 S2O Taiwan Mix Edition 泰國潑水音樂文化節」專業派對品牌「斯邦奈spunite」合作打造封島電音派對，讓基隆的夜晚更熱鬧更好玩，也有更多的在地風格體驗，更多活動相關資訊請參考基隆旅遊網：https://www.facebook.com/klcgfans/。

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