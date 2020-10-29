他修手機見「驚人紙條」！客戶塞大鈔求保密　揭穿手腳超嗨結局曝

▲維修員把手機拆開後發現，內部是一張字條及一張百元美鈔，要求他假裝手機無法修理。（圖／翻攝自Tiktok／Maniwarda）

記者詹雅婷／綜合報導

國外一名手機維修人員一如往常接收修理訂單，但豈料他把手機拆開後發現，內部居然有一張「假裝無法修理」的不尋常字條以及一張百元美鈔（約新台幣2880元）。不過，這名男性工作人員最終做法獲得許多人的讚賞，因為他決定劃清客戶私生活與自身業務的界線，把這件事情告知當事人。

鏡報報導，馬尼瓦爾達（Mani Warda）是一名手機維修員，當日收到女子送修iPhone的業務，隨後告知這需要一些時間處理。但他事後卻發現狀況有異，因為手機打開後，裡面除了有百元美鈔之外，還有一張紙條，寫著「請告訴我老婆，iPhone已經修不好，她想要看通訊紀錄，這100塊（美元）給你，謝啦」語句。

面對眼前的要求，馬尼瓦爾達覺得相當傻眼。他透露，女方比他要求的時間點還要早來到店裡確認手機狀況，便決定說清楚這件事情，直言「我沒有修理這支手機，因為打開之後，裡面有（紙條），我也不想把自己牽扯進來。」

女方得知消息感到震驚，同時告知願意付更多錢，就是要把手機修好，而馬尼瓦爾達同意修手機一事，並說明他也希望女方得知真相。在最新一段影片之中，男方事後憤怒衝到店裡對峙，大喊「我就已經留紙條給你」，開始失控朝他丟東西，最終由警方介入處理。

這一系列影片的觀看次數現已衝破200萬。許多網友贊同馬尼瓦爾達的做法，紛紛提到「沒有人值得被欺騙」、「她之所以生氣，是因為愛他」，但也有人不認同，強調這違反兄弟法則。

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