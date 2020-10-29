民眾黨籲政府正視：中共頻派軍機擾台　增加空軍出勤頻率

▲飛官朱冠甍上尉殉職。（圖／翻攝「軍聞社」、記者黃彥傑翻攝）

記者黃巈禾／台北報導

台東志航空軍基地F-5E戰機29日上午發生墜機事件，導致上尉飛官朱冠甍殉職。民眾黨質疑，政府應正視，是否因共軍頻擾台，增加空軍出勤頻率，同時也譴責中共頻派軍機擾台，間接造成軍方無辜生命消耗。

民眾黨29日表示，台東志航空軍基地F-5E戰機墜海，導致上尉飛官朱冠甍殉職一事令人非常難過，民眾黨致上哀悼以及最高敬意，並感念為了守護台海和平而犧牲奉獻，也希望國防部能夠從優撫恤朱冠甍的家屬。

▲朱冠甍飛官遭跳傘纏住，殉職畫面曝光。（圖／記者楊漢聲翻攝）

民眾黨指出，政府應該正視問題，是否因共軍頻頻擾台，增加空軍出勤頻率和時間長度，或是因F-5E戰機機齡過於老舊，而導致憾事發生？民眾黨譴責中共不斷派軍機來擾台，間接造成軍方無辜生命的消耗。

民眾黨呼籲，國防部能夠加強相關機型之保養與維護，並有效提升裝備妥善率，而非只有數字上的呈現，同時盡快完成老舊機型的汰除計畫，保障飛官在演訓時的生命安全，才能不讓憾事再次重演。

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