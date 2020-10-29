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竹市美術館「新竹擺態」　邀百位職人說生命故事

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▲民眾可透過展覽能看遍各項職業的喜怒哀樂。（圖／新竹市政府提供）

▲民眾可透過展覽能看遍各項職業的喜怒哀樂。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市美術館推出年度壓軸大展「新竹擺態－Hsinchu Pose」，邀請日本影像藝術家近藤悟進駐城市紀錄在地職人樣貌，展出從魔術師到水電工、米粉頭家到太空衛星推手的志業百態，還有在地藝術家林欣怡訪談後，用聲音與刺繡紀錄不同族群的故事。本檔展出至110年1月22日，民眾透過展覽能看遍各項職業的喜怒哀樂；市長林智堅也以城市領導者身分成職人代表之一，今也親赴現場與展區1:1「分身市長」相見歡。

新竹市長林智堅表示，近藤悟先生邀請他以市長身分加入拍攝，並提出兩個問題「你認為自己在這個工作上扮演什麼角色？你為何做現在這份職業？」。他認為自己是城市夢想的實踐者，從事政治工作是偶然，也是人生的必然，他盡力在八年任期內讓城市變更好，也讓過去沉寂的光彩樣貌得以被看見。

林智堅表示，不同職人都在各自位置上，成為城市推進的關鍵力量，希望藉由策展人的捕捉，讓每一位在城市中努力的大家，都能在鏡頭下最美好的姿態，被更多朋友看見。

文化局表示，為了讓新竹人說自己的故事，日籍影像藝術家近藤悟執行了新竹百工圖創作計畫，從六月起進駐新竹、拍攝68位新竹不同樣態的職人，並與大家聊聊各自選擇這份職業的原因與想法，在展館二樓以肖像照方式展出，掃描展場QRcode還能聽見職人述說生命故事。

文化局表示，參與職人包括國寶級燈籠工藝師傅、米粉業者、消防員、志工、街頭藝人、電競選手、紋身師傅等，帶觀展者看盡屬於新竹的職人百態。例如國家太空中心福爾摩沙三號星系計畫主持人方振洲說，他宛如是宇宙的「二郎神」，在太空裡面行俠仗義；新竹僅此一家、從15歲起就跟隨父親製作水潤餅的楊水龍，則用「實在」形容自己的職業。

文化局表示，展館一樓則有在地藝術家、交通大學應用藝術研究所副教授林欣怡，歷經多時訪談，收集到閩南人、客家人、原住民等不同族群的聲線口述，呈現出新竹市山、海、平地三路線居民的生活樣貌。民眾只要以以手心觸摸作品黑色區塊的感溫文字，就可以看到該幅照片的名稱；另外將磁鐵移至作品上、耳朵靠近後，就能找到故事聆聽。

策展人湯景光表示，今年美術館壓軸展出透過跨域合作創作方式呈現，主要呼應年度策展核心「共感光譜」，期待「共感」的精神並不止於美術館，更該存在於整座城市中，希望藉由新竹人說自己的故事，互相認識與理解彼此不同的生活形態，產生共鳴，使社會共感共融。

文化局表示，「新竹擺態－Hsinchu Pose」即日起展出至110年1月22日，為了讓展出與觀眾有多層次的互動，展覽結合微型書展，並將舉辦多項推廣活動，詳情請上「新竹市美術館」粉絲專頁查詢，或洽1999市民服務專線、03-5332841文化局專線。

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