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「邦邦喬喬要回家」繪本　跟著霜毛蝠認識新竹六燃廠

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▲「邦邦喬喬要回家」繪本，認識新竹六燃廠建築特色。（圖／新竹市政府提供）

▲「邦邦喬喬要回家」繪本，認識新竹六燃廠建築特色。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

「日本海軍第六燃料廠新竹支廠」是新竹市重要的文化資產，廠內大煙囪更是珍稀霜毛蝙蝠棲地，同時結合戰爭、科技與眷村文化之歷史建築。新竹市政府啟動新竹六燃廠保存活化計畫，透過出版「邦邦喬喬要回家」兒童繪本，讓大小朋友認識新竹六燃廠建築特色與生態地景。

新竹市長林智堅表示，「日本海軍第六燃料廠新竹支廠」是台灣少數僅存軍事工業遺跡，戰後廠房作為眷戶居住使用，形成具「屋中有屋」與「空中樓閣」特色之重要眷村遺跡，市府已爭取文化部8,830萬元補助進行修復計畫，去(108)年底完成保溫基地修繕工程，並啟動保溫睦鄰計畫，目前正在進行廠房本體的結構補強工程。

為了讓小朋友更加了解六燃的歷史，市府出版「邦邦喬喬要回家」繪本，以在六燃廠大煙囪中出生的珍稀動物「霜毛蝙蝠」為視角，透過蝙蝠與其他動物的對話，讓孩子可以構建出新竹六燃廠的形貌。在繪本裡也把大新竹在地特有生物融入，期待能讓孩子在閱讀的過程中摸索、了解，進而更加喜愛自己的家鄉。本書除了豐富的內容外，還埋下一個特殊的小彩蛋，掃描書末的QR code，即可透過AR技術觀看霜毛蝠的樣貌及探索六燃廠內特殊的屋中屋內部空間

作者張永昌表示，希望透過這本繪本作品，讓臺灣的孩子能更認識自己所居住地的歷史文化與建築，產生更多的在地情感連結，讓歷史建物在未來延展出更多的可能性。

繪者林韋達表示，以蝙蝠為主角的本繪本，也以蝙蝠的視角來看六燃廠的世界，所以部分畫面以蝙蝠上下顛倒的視角來呈現，跳脫的單一的閱讀方式，希望帶來閱讀的新體驗。

文化局表示，「邦邦喬喬要回家」繪本除可在本市各圖書館分館借閱外，也將提供全市小學二、三年級作為班書。另，文化局特別於本市圖書館動物園分館舉辦了「與親子的歷史建築書香約會—認識新竹六燃」的說故事活動，適合大班~中年級兒童及家長一同參加，共計有7場課程，第1場活動業於10月17日舉行，剩下6場課程時間如下:10/24、10/31、11/1、11/8、11/14、11/15，歡迎有興趣的市民朋友們上文化局圖書館網站(https://reurl.cc/A8bqWj)報名。

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