國道台南段「新版出口預告」確定了！　改用行政區名來指引

▲台南國道一號改標示牌，引發在地人不滿。（圖／翻攝「台南爆料公社」）

記者賴文萱／台北報導

國道一號台南路段的交流道修改出口標示，原先以地區標示，但目前卻用路名代替，引發爭議。高公局今（29）日再度宣布，與地方溝通後的新版出口標示，強調後續於檢討擬定各交流道出口預告標誌內容時，將先與當地交通單位溝通，使相關標示能更簡單清楚並貼近民眾使用需求。

高公局近日修改國道一號台南路段的交流道出口標示，原先的「永康／台南」、「大灣」、「台南」改成「中正北路」、「復興路」與「中山路」，從標示地區改為標示路名，讓用路人相當崩潰，有網友批評「我這種沒在記路名的台南人都不知道怎麼走，更何況是外地人」、「舊版好，中山路，全台灣幾百條啊」、「每天開，看到覺得傻眼。」

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▲國1台南市境內交流道出口預告標誌調整示意圖。（圖／高公局提供）

高公局指出，國1銜接台南都會區永康、大灣及台南之3處交流道出口預告標誌內容，原本即有行政區名、路街名（裕農路）及舊台南市名，出口門架標誌又有同時標示「台南」右出及直行之情形，有用路人反映容易產生混淆，故規劃將永康、大灣及台南交流道出口改標示為中正北路、復興路及中山路。

高公局今日再度回應，惟在完成前述內容修改後，因存有「一路多名」及「一名多路」之情形，故當地民眾紛紛表示以路名標示反而不清楚。經高公局與台南市交通局協商溝通後，決議以最小變動方式來指引，前述出口預告標誌將依交流道所通往之行政區名來標示，同時將「台南」交流道更名為「仁德」交流道，即永康交流道標示「永康|台南市北區」、大灣交流道標示「大灣|台南市東區」及仁德交流道標示「仁德|台南市東區」。

高公局表示，後續於檢討擬定各交流道出口預告標誌內容時，將先與當地交通單位溝通，使相關標示能更簡單清楚並貼近民眾使用需求。

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