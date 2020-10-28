百萬名車「國道硬切」逼車害翻覆！貨車司機曝恐怖瞬間：以為會死

記者柯沛辰／綜合報導

生死一瞬間！新北市一名賴姓司機27日上午7點多開貨車載運早餐店原料，沒想到行經國道3號北上土城路段時，突然出現一輛百萬名車硬切逼車，害得他失控撞上護欄翻覆。事後，名車快速逃逸，一下子就消失在車陣中，讓司機不禁氣憤想問「是不是想置我於死地？」

根據《東森新聞》報導，影片中可見，當時貨車經過國道3號北上41.8公里處，行駛在中線車道，但一輛黑色轎車從內側快速駛出，突然右切中線車道，嚇得他趕緊向右閃避，不料轎車還想繼續右切，兩車幾乎要撞上，最終貨車不堪逼車，左右搖晃、失控撞上護欄翻覆，轎車卻像沒事一樣揚長而去。

▲▼黑色轎車從內側車道快速駛出，一路向右硬切，把貨車逼到外側車道。（圖／東森新聞）

賴姓司機說，當時腦海不斷閃過「我是不是要死了」，好在有繫緊安全帶，翻覆後受到輕傷，沒有拋飛出去，算是死裡逃生。不過，他很不滿的是，「現場我有發現，他撞完後是繼續鑽車，他是沒有停下來，可能就是跑掉了，會覺得說他是不是要置我於死地？」

賴姓司機懷疑，轎車先前上匝道強行插隊未果，可能是釀成後續逼車行為的主因。他說，「不幸中的大幸是，我人沒有什麼很明顯的外傷，有一些頭暈一些症狀，但光是車上載的東西，損失大約8、9萬元。」

國道警方獲報後，立刻依車牌找到56歲陸姓車主。陸姓車主供稱，他沒有想要逼車，也不知道貨車翻覆，雙方純屬誤會。不過，國道上未依規定任意變換車道是事實，警方仍依法開罰3000以上6000元以下罰鍰。

▼小貨車面目全非，原料損失8、9萬元，所幸司機並無大礙。（圖／東森新聞）

▼轎車車主到案，供稱「誤會一場」。（圖／東森新聞）

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