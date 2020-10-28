　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

百萬名車「國道硬切」逼車害翻覆！貨車司機曝恐怖瞬間：以為會死

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者柯沛辰／綜合報導

生死一瞬間！新北市一名賴姓司機27日上午7點多開貨車載運早餐店原料，沒想到行經國道3號北上土城路段時，突然出現一輛百萬名車硬切逼車，害得他失控撞上護欄翻覆。事後，名車快速逃逸，一下子就消失在車陣中，讓司機不禁氣憤想問「是不是想置我於死地？」

根據《東森新聞》報導，影片中可見，當時貨車經過國道3號北上41.8公里處，行駛在中線車道，但一輛黑色轎車從內側快速駛出，突然右切中線車道，嚇得他趕緊向右閃避，不料轎車還想繼續右切，兩車幾乎要撞上，最終貨車不堪逼車，左右搖晃、失控撞上護欄翻覆，轎車卻像沒事一樣揚長而去。

▲▼百萬名車「國道硬切」逼車害翻覆！貨車司機曝恐怖瞬間：以為會死。（圖／東森新聞）

▲▼黑色轎車從內側車道快速駛出，一路向右硬切，把貨車逼到外側車道。（圖／東森新聞）

▲▼百萬名車「國道硬切」逼車害翻覆！貨車司機曝恐怖瞬間：以為會死。（圖／東森新聞）

賴姓司機說，當時腦海不斷閃過「我是不是要死了」，好在有繫緊安全帶，翻覆後受到輕傷，沒有拋飛出去，算是死裡逃生。不過，他很不滿的是，「現場我有發現，他撞完後是繼續鑽車，他是沒有停下來，可能就是跑掉了，會覺得說他是不是要置我於死地？」

賴姓司機懷疑，轎車先前上匝道強行插隊未果，可能是釀成後續逼車行為的主因。他說，「不幸中的大幸是，我人沒有什麼很明顯的外傷，有一些頭暈一些症狀，但光是車上載的東西，損失大約8、9萬元。」

國道警方獲報後，立刻依車牌找到56歲陸姓車主。陸姓車主供稱，他沒有想要逼車，也不知道貨車翻覆，雙方純屬誤會。不過，國道上未依規定任意變換車道是事實，警方仍依法開罰3000以上6000元以下罰鍰。

▼小貨車面目全非，原料損失8、9萬元，所幸司機並無大礙。（圖／東森新聞）

▲▼百萬名車「國道硬切」逼車害翻覆！貨車司機曝恐怖瞬間：以為會死。（圖／東森新聞）

▼轎車車主到案，供稱「誤會一場」。（圖／東森新聞）

▲▼百萬名車「國道硬切」逼車害翻覆！貨車司機曝恐怖瞬間：以為會死。（圖／東森新聞）

►「潔顏油專家」植村秀製作

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
百萬名車「國道硬切」逼車害翻覆　司機揭恐怖瞬間：以為會死
為多搶單！外送員「突迴轉」撞19歲女　她慘死…冰櫃拉出父淚崩
快訊／3歲女兒遭男友餵毒虐死　生母「即將生產」晚間獲交保
27年前豐年果糖廣告爆紅！「糖糖」車禍身亡…昔日萌樣成絕響
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
登錄送200元購物金　寵物雲網路商城早鳥會員募集中
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／3歲女兒遭男友餵毒虐死！生母提議棉被裹屍「將臨盆獲交保」

「桃園惡警」勾串賭客詐組頭1370萬！棄保潛逃大陸　同夥下場曝光

影／桃園平鎮鐵皮工廠火警　1員工受困、加油站緊急關閉

百萬名車「國道硬切」逼車害翻覆！貨車司機曝恐怖瞬間：以為會死

為多搶單！外送員「突迴轉」撞19歲女　她慘死…冰櫃拉出父淚崩

快訊／又是酒駕！新竹2車對撞「車頭全毀」零件噴飛

外送員趕單「違規轉彎」車禍　19歲女騎士頭破重創、搶救8天身亡

快訊／台中父子整地燒雜草！82歲翁疑被嗆昏...全身燒燙傷送醫不治

善心正妹找到了！幫車禍老翁墊頭…心碎還原現場：以為他會活

雲林驚爆賣職缺！「公所清潔隊員賣150萬」北港鎮長羈押禁見

應采兒產二胎…陳小春「全程紀錄＋緊牽手」　老公沒拍好Jasper出生畫面：被罵了7年QQ

許老三戳破嫌媽媽懶「妳最近真的沒工作」　曾買2千塊項鍊..小S氣炸：去跪祖先！

兒子第一次打針表情超嚴肅「GAI笑爆」　他嚎啕大哭...王斯然歪樓：一口氣好長

兒子也不敢說...「台灣年輕人討厭我」 蔡衍明：我舔共？我做何事害台灣？

《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了

王可元「小時候超胖」：一路被霸凌長大的...　李佳穎自揭傷口「曾被排擠」哭紅眼

BMW國1台南安定段拒讓救護車　鳴笛+按喇叭仍不理...死佔內車道

愛車遭拖吊！男子狂騎1公里追擋 情緒激動推警霸車：你沒廣播啦

SEVENTEEN勝寬.Hoshi「一秒前奏猜歌」神對決！　連中Apink的歌超嗨…鐵粉Dino哭哭惹ＸＤ

補助再+1！進擊券住宿省500元 近400家業者參與！11月起開跑

快訊／3歲女兒遭男友餵毒虐死！生母提議棉被裹屍「將臨盆獲交保」

「桃園惡警」勾串賭客詐組頭1370萬！棄保潛逃大陸　同夥下場曝光

影／桃園平鎮鐵皮工廠火警　1員工受困、加油站緊急關閉

百萬名車「國道硬切」逼車害翻覆！貨車司機曝恐怖瞬間：以為會死

為多搶單！外送員「突迴轉」撞19歲女　她慘死…冰櫃拉出父淚崩

快訊／又是酒駕！新竹2車對撞「車頭全毀」零件噴飛

外送員趕單「違規轉彎」車禍　19歲女騎士頭破重創、搶救8天身亡

快訊／台中父子整地燒雜草！82歲翁疑被嗆昏...全身燒燙傷送醫不治

善心正妹找到了！幫車禍老翁墊頭…心碎還原現場：以為他會活

雲林驚爆賣職缺！「公所清潔隊員賣150萬」北港鎮長羈押禁見

糖尿病患須盡早注意「夏科氏足」　醫師：減少截肢風險！

日職／8局完投敗　陳偉殷：只有2球失投

F4朱孝天老婆當眾索吻　他偷親臉頰全被拍

搶吹蠟燭「派對抓頭髮」互毆　爆紅小姊妹上節目⋯500支吹到爽！

陸船遭驅離！國台辦轟「野蠻、不人道」　陸委會：越界仍會嚴正執法

中國附醫推中西合併療法　助換肝者顧「新肝」寶貝

未雨綢繆！水庫水位雖略升　桃園仍將進行水資源調度演練

陸軍關指部戰備操演「戰力保存」　結合平台傳達「美麗家園由我守護」

快訊／3歲女兒遭男友餵毒虐死！生母提議棉被裹屍「將臨盆獲交保」

張立東曝熊熊「早晚身材變化」心疼：她容易暴飲暴食

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

社會熱門新聞

快訊／「豐年果糖」童星遭廂型車衝撞　捲入車底慘死

驚悚畫面曝！「豐年果糖童星」等紅燈遭廂型車猛撞慘死

SWAG夢夢媽身分曝光　是文大知名麵店老闆

高雄11歲男童全身著火　放火國中生找到了

獨／BMW拒檢跳河　嫌犯溺斃送醫

角頭要命小方前妻！大姐頭入女監淪人肉沙包　血淚信曝

即／小鬼黃鴻升猝逝完整解剖報告出爐！

即／龜山欣興電子起大火！濃厚黑煙直竄天際

視訊不能斷！她怕哥逞慾　嬸跪哭求情

黑衣人包圍討債　神秘高僧救了澎恰恰

真人「實彈」開課　20人性愛講堂如A片現場

清水22歲騎士「回阿嬤家」遇車禍！四肢骨折慘死

包被搶心急追賊…新北女慘被誘到草叢性侵

機師偷吃購物天后　被抓姦在床西進原因超展開

更多熱門

相關新聞

國1台南火燒車！警意外揪乘客是失聯移工

國1台南火燒車！警意外揪乘客是失聯移工

國1公路北向299.8公里台南段，10月27日晚上8時30分發生1起火燒車事件，國道警察第四大隊巡邏車到達現場查處，發現該車乘客係外籍人士，經會同移民署善化專勤隊調查，發現該乘客為越南籍阮姓非法移工，該案後續交善化專勤隊查處偵辦。

林佳龍：身為台南女婿也一頭霧水

林佳龍：身為台南女婿也一頭霧水

高公局急修正曝「新版出口預告」

高公局急修正曝「新版出口預告」

國道台南段改標示…網一看氣炸洗留言

國道台南段改標示…網一看氣炸洗留言

小轎車國道自撞護欄　遭貨車追撞

小轎車國道自撞護欄　遭貨車追撞

關鍵字：

國道北二高逼車名車硬切蛇行變換車道

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

連鎖雞排店爆退盟潮　業者曝心酸

快訊／「豐年果糖」童星遭廂型車衝撞　捲入車底慘死

「專為地方媽媽設計」網近看笑翻

「拜託別報電話！」全聯打工哥崩潰了

驚悚畫面曝！「豐年果糖童星」等紅燈遭廂型車猛撞慘死

SWAG夢夢媽身分曝光　是文大知名麵店老闆

高雄11歲男童全身著火　放火國中生找到了

爆劈腿分手小8！嚴爵激吻「台大高材生正妹」

獨／BMW拒檢跳河　嫌犯溺斃送醫

角頭要命小方前妻！大姐頭入女監淪人肉沙包　血淚信曝

急診醫男友曝光　家人同事全知道

劉品言點名民宿5缺失：好自為之

傳奇家族殞落！「厄運籠罩24年」綁架、整型慘死

謝佳見「身家破百億」驚人家世起底！

買7800元新鮮帝王蟹　驚見「滿滿的蟲蟲」真相曝

更多

最夯影音

更多
應采兒產二胎…陳小春「全程紀錄＋緊牽手」　老公沒拍好Jasper出生畫面：被罵了7年QQ

應采兒產二胎…陳小春「全程紀錄＋緊牽手」　老公沒拍好Jasper出生畫面：被罵了7年QQ
許老三戳破嫌媽媽懶「妳最近真的沒工作」　曾買2千塊項鍊..小S氣炸：去跪祖先！

許老三戳破嫌媽媽懶「妳最近真的沒工作」　曾買2千塊項鍊..小S氣炸：去跪祖先！

兒子第一次打針表情超嚴肅「GAI笑爆」　他嚎啕大哭...王斯然歪樓：一口氣好長

兒子第一次打針表情超嚴肅「GAI笑爆」　他嚎啕大哭...王斯然歪樓：一口氣好長

兒子也不敢說...「台灣年輕人討厭我」 蔡衍明：我舔共？我做何事害台灣？

兒子也不敢說...「台灣年輕人討厭我」 蔡衍明：我舔共？我做何事害台灣？

《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了

《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

快點領200元購物金！

快點領200元購物金！

東森寵物雲商城早鳥會員送200元購物金！即日起至11/1止，還沒領的快點來～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面