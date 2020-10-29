禁賣萊豬扯牛排店要關　孫大千批陳吉仲：把台灣人民當笑話嗎？

▲農委會主委陳吉仲。（圖／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／台北報導

台北市議會日前修法禁賣含萊劑肉品，違者最高處十萬罰鍰。對此，農委會主委陳吉仲28日上午在立法院經濟委員會答詢時，稱若這樣規定「所有牛排店都要關掉」，但隨後又改口是「三分之二的店要關」，引發各界議論，前立委孫大千就批評胡說八道，政府對萊豬的把關如同虛設，難道是把台灣人民當笑話嗎？

孫大千29日在臉書發文表示，民進黨政府為了抱緊美國的大腿，不但要開放美豬，還要負責推銷美豬，中央政府喪權辱國，居然還有臉要求地方政府照單全收。

孫大千指出，地方政府之所以對萊豬進口如臨大敵，嚴格把關，是因為台灣人民普遍食用豬肉，特別是許多肉類加工食品也是以豬肉為主，而由於美豬的價格低於台灣豬，因此極有可能有不肖業者以美豬換台豬，牟取暴利，犧牲消費者的健康。

孫大千說，民進黨政府原本信誓旦旦的保證，民眾有選擇不食用美豬的權利；然而，政府的溯源管理口號喊得震天價響，實際內容卻乏善可陳，所謂的台灣豬標章，更是形同虛設，所有在立法院針對防堵美豬的提案，也都被民進黨的多數暴力封殺，地方政府當然只好行使地方自治的權限來進行自力救濟。

孫大千強調，各縣市政府目前只是針對美豬提出瘦肉精零檢出的標準，陳吉仲卻連美牛一併牽拖進來，混淆焦點，甚至鬼扯「所有的牛排館都要關門」，身為農委會主委媚外放水在先，怠惰失職在後，真的不擔心舉頭三尺有神明嗎？

孫大千也諷刺，在民進黨執政下，台灣人民不僅沒有了新聞自由，最後連可以放心吃滷肉飯的自由都沒有了！