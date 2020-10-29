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地方要「萊劑零檢出」　陳吉仲轟：不只牛排館還要關牛肉麵店

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▲▼立法院 經濟委員會 農委會主委陳吉仲列席。（圖／記者屠惠剛攝）

▲農委會主委陳吉仲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

明年將開放含瘦肉精萊克多巴胺（瘦肉精）的美國豬肉進口，對於全台有多個縣市擬訂要求所有肉品要零檢出，農委會主委陳吉仲今（29日）表示，若地方堅持零檢出，不只牛排館要關，「那牛肉麵店呢？」

立法院經濟聯席委員會今日持續審查農委會開放萊豬進口行政命令，陳吉仲在會前接受媒體受訪時表示，如果未來各地方政府堅持所有豬肉零檢出，「那我要請教，現在國人吃到美國牛肉1年3公斤，且美牛幾乎都用萊克多巴胺，相較於吃到美豬的比例最多0.6公斤，這樣科學嗎？

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陳吉仲再說，如果全部的豬跟牛都要萊客多巴胺零檢出，「我想不只牛排館，牛肉麵店呢？」他認為，還是要回到專業科學，中央跟地方要確保所有消費者食品安全，且安全容許量底下是安全的，若消費者仍有疑慮，政府最重要是把關所有豬肉跟加工品在餐飲場所、販賣場所做清楚標示，讓消費者有所選擇，才是負責任政府。

另外，針對台北市長柯文哲質疑明年元旦起，全世界含萊劑豬肉都可進口台灣一事。農委會主委陳吉仲今澄清表示，目前僅這13個國家可出口豬肉來台，其中有9個國家是歐盟國，其豬隻都沒有使用萊克多巴胺，剩下的4個國家則分別是紐西蘭、澳洲、加拿大跟美國，其中加拿大不出口含萊克多巴胺豬肉，紐西蘭則從未出口豬肉到台灣過，而澳洲雖然有出口到台灣，但出口的豬肉也都沒有含萊克多巴胺，只有美國可能會有萊豬會進來。

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