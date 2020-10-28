青瓦台建官方「抖音帳號」　直播文在寅2021預算施政演說

▲抖音在5月突破20億的下載數。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者楊庭蒝／綜合報導

川普政府先前以國安為由，大動作封鎖短影音平台抖音TikTok，試圖藉以打壓中國勢力，不過仍抵擋不了抖音在全球的擴張。這股熱潮蔓延到南韓青瓦台，官方在28日以청틱톡（K_newdeal）建立帳號，宣傳政府的各項政策，截至28日下午，已經發布了4個短影音，粉絲數量超過3300人。

綜合南韓媒體報導，目前發布的4部影片，其中1部為文在寅為重振經濟，正大力推動的「韓版新政」政策。另外，文在寅28日赴國會發表2021年度預算案施政演說，官方也在抖音上進行直播。

據報導，政府官員解釋，建立抖音官方帳號，目前主要是為了宣傳「韓版新政」，之後也會透過這個平台宣傳各種政策，希望可以藉此拉近與新一代年輕人之間的距離。在28日的演講直播中，最高有5400人同時在線上觀看。

▲青瓦台抖音官方帳號。（圖／翻攝自抖音）



南韓媒體在介紹抖音時，以「被稱為全世界千禧一代必備的SNS中國產（社交網絡）服務」形容，可以看出抖音的影響力之大。為了要支持在全球的快速增長，抖音在27日宣布，將在3年內，在歐洲、新加坡、美國和加拿大等地，招募約3000名工程師，更進一步表示，未來將與跨國電子商務公司Shopify合作，對於全球市場嶄露極大的野心，不受美國祭出制裁的影響。

值得注意的是，南韓通訊委員會（Korea Communications Commission，KCC）曾在7月發出聲明，指稱海外版抖音因為違反個人數據規定，要被罰款 1.86億韓圜（約新台幣 498 萬元）。對此，南韓官員則說明，因為在這段時間看到抖音的改善，才會主動釋出善意，建立官方帳號。

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