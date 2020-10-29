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不顧霍金警告　「中國天眼」發現30億光年外神秘信號

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中國天眼位於中國貴州，2016年9月25日落成。（圖／Reuters）

▲中國天眼位於中國貴州，2016年9月25日落成。（圖／Reuters）

文／CTWANT

英國物理學大師霍金（Stephen Hawking）雖然過世，但他對科學做出很多重要貢獻，包含「彭羅斯–霍金奇性定理」、「霍金輻射」，而他也堅信「外星人真的存在」，曾多次發言警告人類。他認為現代地球人為了發展，不斷向外尋找外星生物的行為很危險，遲早會被發現地球的存在，但大陸似乎不願聽取大師生前的金玉良言，近日宣布，「捕捉到了距離地球約30億光年的神秘信號」。

 英國物理學大師霍金。（圖／Reuters）

▲英國物理學大師霍金。（圖／Reuters）

中國科學技術部的官方媒體《科技日報》指出，位於貴州的世界最大射電望遠鏡FAST（Five hundred meter Aperture Spherical Telescope，又稱天眼）2016年9月25日落成，2020年1月11日啟用，9月啟動「尋找外星人」，報導指出，20多名科學人員必須長時間操作機器，讓天眼每日至少運行20小時，自1月啟用以來，天眼已經運轉達5000小時，首次在星際空間中發現了會週期性發射脈衝訊號的星體——脈衝星。

根據報導稱，截至9月中旬，天眼發現的脈衝星已達224顆，其中有100多顆已被確認為新發現的脈衝星，「還首次捕捉到了距離地球約30億光年的神秘射電信號——多次重複爆發的快速射電暴」。大陸方面期望，天眼能在未來20至30年，在世界上保持技術一流地位，目前仍持續運作當中。

霍金生前曾多次警告不要接觸外星人，包括大陸開始打造「中國天眼」以來，霍金也曾公開反對這項計畫，大陸在2017年探測到來自外星的可疑信號時，霍金更警告「千萬不要回答！」霍金認為，「中國天眼」如此大規模的儀器，將使地球更容易被外星人發現，發現恐怕會帶來一場浩劫；不過，大陸方面對此從未重視。

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