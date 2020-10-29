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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

馮美珊／房客一氧化碳中毒　房東也有法律責任

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▲▼洗澡，沐浴，沖澡。（圖／視覺中國）

▲冬天時習慣將家中門窗緊閉，容易造成一氧化碳中毒。（圖／視覺中國）

就讀大學的小明在學校附近與同學合租一層樓外宿，某日起床後，小明覺得頭暈目眩、四肢無力，又有點噁心、想吐，以為感冒所致欲前往醫院就診。離開租屋處前，聽到浴室傳來水聲，想說應該是合租同學在洗澡，也不以為意，便外出看診。沒想到返回租屋處時，發現浴室仍持續傳來水聲，但呼叫同學又沒回應，破門後才發現同學已經倒臥浴室，之後送醫不治。

一氧化碳中毒多肇因熱水器裝設問題

一氧化碳中毒的死傷案件每年都會發生。依照內政部統計資料，108年度共發生18起案件，造成4死52傷，且該年度一氧化碳中毒案件是由於屋外型熱水器安裝於室內、加蓋陽台等通風不良處所（占87.5％），以及屋內型熱水器未依規定裝設排氣管（占12.5％）所致；109年度截至3月23日止，一共發生9起案件，造成1死35傷，其中有66.67％都是由於屋外式（RF式）熱水器裝設在室內、陽台加蓋等通風不良的處所；33.33％是熱水器未依規定裝設排氣管。足見儘管主管機關多方宣導，仍未能促使全體民眾盡可能做好防範措施，避免憾事發生。

一氧化碳本身無色、無味，與我們一般口語上經常提及的「瓦斯中毒」應加以區分。國內液化石油氣及天然氣均以法規要求添加警示劑，使得原本無色、無味的氣體附有顯著臭味，一旦瓦斯外洩，民眾易於察覺且及時採行應變措施，反而不易造成重大災害。而一氧化碳一般因碳氫化合物燃燒不完全所產生，相關影響人體之濃度如下圖所示。其輕微症狀如同感冒，不易引發暴露於一氧化碳環境之人警覺，若連續暴露下，極易造成睡夢中死亡之可怕結果。

▲▼一氧化碳濃度與暴露時間表

房東要負民、刑事責任

在小明的案例中，房屋所有人可能涉及的民事及刑事法律責任如下：

民事法律：按稱租賃者，謂當事人約定，一方以物租與他方使用收益，他方支付租金之契約；出租人應以合於所約定使用收益之租賃物，交付承租人，並應於租賃關係存續中，保持其合於約定使用、收益之狀態；租賃物為房屋或其他供居住之處所者，如有瑕疵，危及承租人或其同居人之安全或健康時，承租人雖於訂約時已知其瑕疵，或已拋棄其終止契約之權利，仍得終止契約，《民法》第421條第1項、第423條、第424條分別定有明文。

所以租賃標的物為住宅時，出租人須負有義務，確保其提供之住宅合於承租人一般正常利用，令承租人得以於其內安心從事起居、睡眠、沐浴等日常居家活動，信賴住宅通風環境均屬良好運作，不用擔心害怕以泡澡方式沐浴，且已將室外瓦斯熱水器所在陽台鋁窗打開之情形下，仍將遭受一氧化碳毒害之危險，此為一般出租人及承租人所共同體認及期待之基本義務，亦為《民法》規範之出租人義務。

按因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任。違反保護他人之法律，致生損害於他人者，負賠償責任，《民法》第184條第1項前段、第2項前段定有明文，又使用燃氣之熱水器應裝設於建築物外牆，或裝設於有開口且與戶外空氣流通之位置；其無法符合者，應裝設熱水器排氣管將廢氣排至戶外，《消防法》第15條之1第4項亦有明文。《消防法》第15條之1第4項規定係考量到熱水器裝設位置可能對使用者生命、身體產生之風險，因而規範熱水器之裝設位置或應加裝之裝備，該項規定自屬《民法》第184條第2項之保護他人之法律。又若出租人疏未注意出租之房屋內各項設備可能發生之危險，並預先採取避免危險發生之措施，也就是違反了上述出租人義務，即同時會構成《民法》侵權行為相關規定所要求之「善良管理人注意義務」之違反。

刑事法律：《刑法》第276條規定：「因過失致人於死者，處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。」

以目前國內地小人稠，常見陽台違規使用、加裝鐵鋁窗、堆放雜物、晾曬衣物等情形，大大影響熱水器通風，甚至造成陽台變為密閉空間。再者，部分出租人為求賺取更多出租利益，擅自將屋內空間隔間，然因本身並不具備相關建築專業知識，造成隔間部分影響原本良好的屋內空氣流動，導致逸散進入屋內的一氧化碳不易排出。

寒冬將至，家中門窗又多緊閉，造成一氧化碳中毒事件層出不窮，承租人（包含一般自用住宅所有人）也應謹慎看待熱水器之合法規格、安裝地點、通風是否良好或依法加裝強制排氣等相關事宜，出租人亦應注意不要因小失大，以免造成人命傷亡，還要負擔相關法律責任。

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