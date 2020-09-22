小氣房東吝換熱水器害2命　推房客沒說遭打臉判刑1年定讞

▲小氣房東吝換熱水器害死2命，遭判刑1年定讞。此為示意圖。（示意圖／pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

台北市歐姓房東將林森北路的套房出租給吳姓女子多年，吳女曾向房東反應，要求換裝有強制排氣功能的熱水器，但房東為了省1萬多元的換裝費，拒絕換裝。結果吳女與王姓男友去年2月間洗澡時，因吸入過多一氧化碳而中毒身亡。一二審均將歐男判刑1年，案經上訴，最高法院22日駁回上訴定讞。

擁有3處房屋的歐姓房東，自2011年9月起就將林森北路住商大樓內的套房出租給吳女使用。檢警起訴指出，吳女的家屬在2018年初因為遍尋不著吳女，報警處理，警方在套房內發現吳女與王姓男友的屍體。當時王男倒在臥室，吳女則是裸身倒在浴室，2人身上均無外傷。由於屋內一氧化碳濃度高達380ppm，檢警研判是熱水器燃燒不完全產生大量一氧化碳，加上陽台加裝鋁窗影響空氣流通，2人吸入過多一氧化碳中毒窒息死亡。

檢方傳喚歐姓房東，查出2016年3月至8月間，吳女曾向房東要求換裝具有強制排氣功能的熱水器，但房東竟吝惜1萬多元的裝設費用，悍然拒絕，最後導致2條人命因一氧化碳中毒死亡。檢方因此對房東提起公訴，並痛批歐姓房東吝惜錢財，枉顧房客生命安全，且因其疏失造成2人死亡，偵查時還飾詞狡辯，犯罪態度極其惡劣，建請法院量處有期徒刑1年2月以上之刑，並不得宣告緩刑，以示懲儆。

法院審理時，歐男不僅不認錯，還辯稱事發前已告知要開窗讓空氣流通，還提醒吳女不能在陽台堆放衣櫃等雜物以保持通風；歐男甚至還騙說，從沒聽吳女反映要加裝熱水器的強制排氣設備。但法院傳喚吳女家屬，證實吳女曾當著家人的面與歐男通電話，內容是要求歐男加裝強制排氣設備但遭拒絕。

一二審法院均認定歐男違反相關消防法令，確實成立「業務過失致人於死罪」，考量他犯後不知悔悟，猶飾詞狡辯，且未賠償被害人有罪，均判刑1年。全案再上訴第三審，最高法院22日駁回上訴定讞。