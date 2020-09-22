　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

小氣房東吝換熱水器害2命　推房客沒說遭打臉判刑1年定讞

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼熱水器。（示意圖／pixabay）

▲小氣房東吝換熱水器害死2命，遭判刑1年定讞。此為示意圖。（示意圖／pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

台北市歐姓房東將林森北路的套房出租給吳姓女子多年，吳女曾向房東反應，要求換裝有強制排氣功能的熱水器，但房東為了省1萬多元的換裝費，拒絕換裝。結果吳女與王姓男友去年2月間洗澡時，因吸入過多一氧化碳而中毒身亡。一二審均將歐男判刑1年，案經上訴，最高法院22日駁回上訴定讞。

擁有3處房屋的歐姓房東，自2011年9月起就將林森北路住商大樓內的套房出租給吳女使用。檢警起訴指出，吳女的家屬在2018年初因為遍尋不著吳女，報警處理，警方在套房內發現吳女與王姓男友的屍體。當時王男倒在臥室，吳女則是裸身倒在浴室，2人身上均無外傷。由於屋內一氧化碳濃度高達380ppm，檢警研判是熱水器燃燒不完全產生大量一氧化碳，加上陽台加裝鋁窗影響空氣流通，2人吸入過多一氧化碳中毒窒息死亡。

檢方傳喚歐姓房東，查出2016年3月至8月間，吳女曾向房東要求換裝具有強制排氣功能的熱水器，但房東竟吝惜1萬多元的裝設費用，悍然拒絕，最後導致2條人命因一氧化碳中毒死亡。檢方因此對房東提起公訴，並痛批歐姓房東吝惜錢財，枉顧房客生命安全，且因其疏失造成2人死亡，偵查時還飾詞狡辯，犯罪態度極其惡劣，建請法院量處有期徒刑1年2月以上之刑，並不得宣告緩刑，以示懲儆。

法院審理時，歐男不僅不認錯，還辯稱事發前已告知要開窗讓空氣流通，還提醒吳女不能在陽台堆放衣櫃等雜物以保持通風；歐男甚至還騙說，從沒聽吳女反映要加裝熱水器的強制排氣設備。但法院傳喚吳女家屬，證實吳女曾當著家人的面與歐男通電話，內容是要求歐男加裝強制排氣設備但遭拒絕。

一二審法院均認定歐男違反相關消防法令，確實成立「業務過失致人於死罪」，考量他犯後不知悔悟，猶飾詞狡辯，且未賠償被害人有罪，均判刑1年。全案再上訴第三審，最高法院22日駁回上訴定讞。

ET快訊
海軍訂88杯突棄單　蔡英文親赴飲料店買爆150杯
高中男女廁所愛愛　老師偷拍畫面摸她胸部問：想怎麼解決？
快訊／電信店門口出現疑似爆裂物！　外觀寫「不許打開會爆」
尼克突鬆口離婚「爸媽真實反應」曝光！　這群人全嚇瘋
峮峮忍淚「穿上小鬼生前外套」　像被緊緊擁抱著
馬丁變心…8年妻「我的世界破滅」簽字離婚：我全心在這個家
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／屏東枋寮電信店門口遭置疑似爆裂物　不許打開會爆！

紀德艦「166秒不倫片」代價曝！女士官淪加油小妹　月賠1萬到2027年

司機打瞌睡暴衝撞死人！三重客運「駁過勞」：他每天工作7.5小時

陳超明抗議立院許可羈押成弱勢團體　「同梯」廖國棟+1：非常贊同

裸下體與車友妻同房…遭逮扯：我上大號！隔天裝傻再揪看日出

女子疑感情因素酒後跳王功橋輕生　海巡通報漁船緊急救援

屏縣交通隊廢棄車輛安置場起火　16部汽機車燒毀

失聯移工變工程行老闆　謊稱外籍配偶...一講身分證號碼就穿幫

涉共諜組織案　前飛官葛季賢、樓文卿遭控洩密二審無罪

鄰居沒鎖門色男闖入「摸臀3次」　熟睡姊妹花驚醒尖叫嚇跑他

吳宗憲寫歌送小鬼「不知道天堂有多遠？」　Lulu聽一半哭出來...憲哥暖幫擦淚

峮峮疲憊早退小鬼靈堂...鞠躬致意　華岡校長淚崩：再也聽不到他叫我丁媽

小鬼經紀人3次90度鞠躬　 哽咽關閉靈堂：我替黃鴻升向大家致謝

峮峮連三天抵靈堂陪男友小鬼　楊丞琳.許瑋甯最後一日都來了...

《玩很大》手寫信「小鬼找不到復活寶箱」　黃鴻升「捨不得大家被漆彈打」暖哭人...

潑屎哥認了！犯案動機「被嫌矮」　親曝整桶屎來源：我自己拉的

館長遭槍擊後聘請「國安體系隨扈」　月燒600萬！轉念：決定開保全公司

小蠻.邵翔夫妻甜放閃　浪漫依偎「約定好下輩子再在一起」

「啊～啊啊～～」動力火車美聲來了　《忠孝東路走九遍》《當》永遠聽不膩

惡霸犬猛攻！訓犬師血濺狗學校　40幾年「看過最野的」果斷退訓

快訊／屏東枋寮電信店門口遭置疑似爆裂物　不許打開會爆！

紀德艦「166秒不倫片」代價曝！女士官淪加油小妹　月賠1萬到2027年

司機打瞌睡暴衝撞死人！三重客運「駁過勞」：他每天工作7.5小時

陳超明抗議立院許可羈押成弱勢團體　「同梯」廖國棟+1：非常贊同

裸下體與車友妻同房…遭逮扯：我上大號！隔天裝傻再揪看日出

女子疑感情因素酒後跳王功橋輕生　海巡通報漁船緊急救援

屏縣交通隊廢棄車輛安置場起火　16部汽機車燒毀

失聯移工變工程行老闆　謊稱外籍配偶...一講身分證號碼就穿幫

涉共諜組織案　前飛官葛季賢、樓文卿遭控洩密二審無罪

鄰居沒鎖門色男闖入「摸臀3次」　熟睡姊妹花驚醒尖叫嚇跑他

手拿咖啡灑白色液體！真相噁爆「不是奶精」　網驚呆：好好珍藏

專業髮型師揪出「洗髮5大錯誤」　洗髮精抹頭皮原來超級傷

手搖飲商機年破千億！農糧署辦創意比賽祭90萬獎金　拉抬國產水果

快訊／國軍訂88杯突然棄單　蔡英文親赴飲料店買爆150杯

許孟哲女兒出生2個月「臉冒巨大變化」！　罕曝正面照…趙孟姿：沒抱錯

性侵開直播！他花3.8萬買處女「當場驗貨」　31mins哭喊片瘋傳

南部場來了！華航小小空服員微出國高雄再登場　參加有驚喜大禮包

高雄市內「輕移民」1字頭區　仁武近10年人口成長最多

皮膚「神秘小點」5小時整條腿發黑　27歲女7天動8次刀救命！　

農委會廣告「瘦肉精增加收益又環保...禁用是因難吃」　 國民黨轟：洗腦

社會熱門新聞

即／高中女教室自殘狂噴血　同學嚇傻！

內湖公車撞24車、1行人喪命　肇事原因出爐

即／整桶屎來源曝　「潑屎哥」：我自己蒐集

快訊／高雄20人街頭兩波大混戰　砸車追砍3男傷

即／高雄婦從上海返台　居家檢疫第5天驚傳家中死亡

內湖公車撞死人　駕駛走出警局

公車衝人行道　近距離恐怖畫面曝

外送員送餐噴血！樓梯間「春光片」外流

惡霸犬3度猛攻！45年訓犬師果斷退訓：孺子不可教

目擊公車暴衝　返家驚知「死者是爸爸」

撞擊前影片曝　司機打2次瞌睡

即／信義分局偵查佐「搶救一夜身亡」！

即／20歲正妹遭潑屎！痛揭真相「搶男人」

快訊／公車失控撞入銀行　

更多熱門

相關新聞

姦殺竹東少女焚屍！首惡逃死竟提再審圖輕判

姦殺竹東少女焚屍！首惡逃死竟提再審圖輕判

新竹縣竹東男子「冥王」林春雄等5人，將就讀國二的邱姓少女帶到公園毆打凌虐，並輪流性侵，林男還嗆「兩條路！打死或強姦！」最後將少女棄置等死，事後還焚毀屍體。林男在更三審時獲判無期徒刑，他當時還向記者雙手合十，全案日前定讞。但林男逃死後還不滿足，竟聲請再審，打算獲得更輕刑度。

給說法／《科技偵查法》的侵權與破案

給說法／《科技偵查法》的侵權與破案

更生商品參加東森好朋友Chill生活節

更生商品參加東森好朋友Chill生活節

林俊宏／科技偵查政府帶頭當駭客

林俊宏／科技偵查政府帶頭當駭客

李永然／科技偵查上演《全民公敵》

李永然／科技偵查上演《全民公敵》

關鍵字：

法律人權包租公熱水器強制排氣房客最高法院三審業務過失致死

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

峮峮提早離開小鬼靈堂原因曝！　經紀人讚黃鴻升超暖「小細節都感念在心」

親友在靈堂看見小鬼　「他很開心一直笑」

小鬼6歲外甥聽到「舅舅去當天使」沉默了！

爸爸1句話「小鬼咬牙買4280萬北投房」

即／高中女教室自殘狂噴血　同學嚇傻！

徐乃麟曝「熊熊跟男友分了」　他5天前勸感情別栽下去

峮峮送完小鬼落寞身影直擊！6天吃不下

小鬼爸「床底找出一疊零用錢信封」！　打開還有37萬…淚：他沒時間花

楊丞琳、許瑋甯「牽手鞠躬」向小鬼道別

KID堅強上工「左胸是黃鴻升專屬圖樣」露笑容　網心疼湧入直播

小鬼護峮峮不認愛　遇記者躲路燈怕曝光

內湖公車撞24車、1行人喪命　肇事原因出爐

華岡5人幫靈堂手牽手「不敢哭出聲」！許瑋甯潰堤了

謝和弦公開前妻親密床照！嗆「吃安眠藥才沒受孕」

「我家樓上不要出租套房」　 新店住戶掛布條槓鄰居

更多

最夯影音

更多
吳宗憲寫歌送小鬼「不知道天堂有多遠？」　Lulu聽一半哭出來...憲哥暖幫擦淚

吳宗憲寫歌送小鬼「不知道天堂有多遠？」　Lulu聽一半哭出來...憲哥暖幫擦淚
峮峮疲憊早退小鬼靈堂...鞠躬致意　華岡校長淚崩：再也聽不到他叫我丁媽

峮峮疲憊早退小鬼靈堂...鞠躬致意　華岡校長淚崩：再也聽不到他叫我丁媽

小鬼經紀人3次90度鞠躬　 哽咽關閉靈堂：我替黃鴻升向大家致謝

小鬼經紀人3次90度鞠躬　 哽咽關閉靈堂：我替黃鴻升向大家致謝

峮峮連三天抵靈堂陪男友小鬼　楊丞琳.許瑋甯最後一日都來了...

峮峮連三天抵靈堂陪男友小鬼　楊丞琳.許瑋甯最後一日都來了...

《玩很大》手寫信「小鬼找不到復活寶箱」　黃鴻升「捨不得大家被漆彈打」暖哭人...

《玩很大》手寫信「小鬼找不到復活寶箱」　黃鴻升「捨不得大家被漆彈打」暖哭人...

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面