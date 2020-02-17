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寒流來襲冷吱吱！　避免一氧化碳中毒請為自己留一扇窗

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▲台南市消防局派員加強向民眾宣導，如何防範一氧化碳中毒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局派員加強向民眾宣導，如何防範一氧化碳中毒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

依據內政部統計至2月12日，全國一氧化碳中毒已發生9件，奪走1人性命，並造成35人受傷， 其中66.67％係由於屋外式（RF式）熱水器安裝在室內、加蓋陽臺等通風不良場所；33.33％係因密閉自然排氣式（CF式）熱水器未正確安裝排氣管所致。

中央氣象局發布低溫特報自2月16日受強烈大陸冷氣團影響，全台各地氣溫皆有下降之趨勢，2月18日至19日清晨受寒流影響，各地天氣寒冷，夜晚清晨局部地區有10度以下低溫，週二及週三清晨會是這波寒流最低溫出現的時間。

▲台南市消防局派員加強向民眾宣導，如何防範一氧化碳中毒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局指出，2月1日低溫寒中，於台南市北區發生了一家4口的一氧化中毒案件，疑似安裝屋內式熱水器，因未正確裝設排氣管，且陽台加蓋窗戶造成瓦斯燃燒不完全，加上屋內門窗幾乎緊閉不通風導致，所幸送醫後全平安。

消防局呼籲，在低溫寒流下，民眾常因天氣寒冷而緊閉門窗，使用燃氣熱水器、瓦斯爐時，仍需記得要打開窗戶，保持通風，並且檢視熱水器是否正確安裝，如有疑慮，應委託合格承裝業協助檢視及改善，以確保安全。一氧化碳是冬天裡一個隱形於住家密閉空間之中的無形殺手，請為自己與家人留一扇生命之窗。尤其過往曾發生民眾常因天氣寒冷而緊閉門窗，造成室內通風不良，低溫期間結束後天氣回暖時亦常疏於注意保持通風，而導致一氧化碳中毒事故發生，也請民眾於天氣回暖時，也要注意保持通風。

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