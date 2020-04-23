洗澡昏倒求助遭拒…情侶中毒「裸身陳屍」租屋處　慣房東為省8千下場慘

▲歐姓房東為省8000元不裝強排氣，導致房客吳女及她的王姓男友一氧化碳中毒雙死。（示意圖，非新聞當事房屋／記者林悅翻攝）

記者羅志華／台北報導

吳姓女子於2011年9月間，承租北市中山區套房期間，就曾因一氧化碳中毒昏倒，不料歐姓房東仍拒加裝強排氣，最後導致吳女與王姓男友洗澡時，雙雙中毒慘死；法院一、二審依過失致死，判歐姓房東1年徒刑，民事部分他應賠王男家屬453萬餘元，4月22日再判賠吳女家屬416萬餘元。

吳女家屬控訴，歐姓房東出租的套房，在陽台加裝了鋁窗，他明知這樣會影響熱水器通風，卻仍在吳女反應後，拒絕裝設強排氣，導致吳女中毒身亡，吳女父母依扶養費、喪葬費、精神慰撫金，各向歐姓房東求償437萬7847元、472萬463元。

歐姓房東表示，吳女父母名下財產已夠他們生活，且吳女在陽台堆放雜物、又沒有把鋁窗打開也有過失，主張應減免賠償。

法官認為，依《消防法》規定，若熱水器沒裝在外牆、有開口且空氣流通的位置時，就該加裝強排氣，而加裝的費用也不是很貴，歐姓房東明明花點小錢就能安裝，卻拒絕吳女要求，顯然有重大疏失，但吳女明知熱水器位置不通風，卻仍在陽台放置雜物、沒把窗開到足夠大，也須負擔10%的責任，經計算扶養費、責任比例，再綜合精神慰撫金後，判歐姓房東應賠吳女父母416萬8629元。

消防隊當時獲報到場，屋內門窗緊閉、瀰漫著濃濃的一氧化碳，吳女連水龍頭都來不及關就倒在浴室，而她的王姓男友則躺在床上，場面相當震撼。

刑事審理期間，吳女友人證稱，吳女曾向他反應「洗澡洗到昏倒」，找工人來修熱水器時，就提醒過要裝強排氣，否則「很危險」，吳女當場打給房東要求加裝，不料房東覺得8000元加裝費太貴，只願付3000多元修理費，最終導致這場悲劇。

我沒有遲到，是時間遲到了！

《博恩夜夜秀》演員喬瑟夫遭控離職害違約 前東家求償80萬結果出爐

美魔女電波拉皮意外毀容 照片慘被當「負面教材」推銷保養品...她崩潰怒提告