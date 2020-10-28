妻甩巴掌！夫趁兒睡著「殺人剁肉」聯手運屍　他被判死刑、爸媽免關

▲男子用菜刀分屍老婆。（示意圖／PAKUTASO）

文／CTWANT

大陸四川一名唐姓男子帶曹姓妻子與兒子一起出去遊玩，沒想到只因口角，居然趁兒子睡著時把人殺了，隨後分屍；更令人髮指的是，唐男的父母知情後，竟沒報警抓人，還幫忙丟棄屍塊。近日二審裁定書被公開，引起外界關注。

根據陸媒《南國今報》報導，唐男2017年4月30日帶妻兒出去玩，期間發生幾次口角，到了晚上又因兒子不睡覺，雙方又吵起來；曹妻因此動手甩唐男巴掌，還把他的臉、下巴抓到流血。兒子睡著後，夫妻倆衝突仍未結束，曹妻拿著菜刀不斷哭鬧。

唐男盛怒之下，用手掐住妻子的脖子，直到對方嘴角冒血泡、無呼吸。唐男趕緊將屍體拖進浴室，用菜刀將屍體肢解，之後還請高齡69歲的父親與65歲母親幫忙到7處棄屍。達州中院審理認為，唐男因家庭糾紛故意剝奪他人生命，已構成故意殺人罪；他的父母親明知兒子殺死曹妻，仍幫助掩埋屍體，情節嚴重，均構成幫助毀滅證據罪。

達州中院審理，原判認定唐男犯故意殺人罪，判處死刑，緩期2年執行，剝奪政治權利終身；其父母幫助毀滅證據罪，判處有期徒刑3年，緩刑4年，須賠償附帶民事訴訟給曹妻家屬39358.5元（約新台幣16.7萬元）。案經上訴，四川高院二審裁定駁回上訴，維持原判。

延伸閱讀

▸ 百萬網紅被笑飛機場！隆成「H級碗公飛彈」後悔了 哭訴：男人都嚇跑

▸ 媽男友是消防猛男！女高中生「趁阿母不在家」偷爬床 結局大逆轉

▸ 駕百萬轎車拒檢狂飆！北市男跳河強壓2警頭欲逃 不諳水性溺斃