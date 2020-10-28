大烏龍！江蘇台商「被確診」　陳時中：用到案536檢體會移除

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者莊喬迪攝）

記者嚴云岑／台北報導

江蘇40多歲台商返台確診新冠肺炎，但確診後採檢3次均陰性，在陸接觸者也無症狀，遭陸方向IHR提出質疑。指揮中心16日針對31件檢體重新送驗，另揪出法國返台男性（案536）確診。不過，在經過一週調查後，竟爆出大烏龍，可能一開始就將案536檢體與江蘇台商弄混，才會讓江蘇台商「被確診」，會將案530從原病例移除，並同步通知IHR窗口後續處理。

江蘇40多歲台商，回國前在當地曾經有流鼻水、有痰等情況，僅有自行服藥沒有就醫，10月11日返台後因為症狀於機場採檢確診，但12日起連3次複採卻都為陰性，遭陸方向IHR抗議。

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專家諮詢小組召集人張上淳上週坦言，該名個案「很不尋常」。指揮官陳時中也表示，現在正比對新舊檢體是否有錯置，如果沒有，代表個案陽轉陰速度很快，值得探索。

陳時中表示，昆陽實驗室從貼標到檢驗都是自動化設計，出錯可能性很低，雖然國外也有時陰時陽情形，但這麼快就陽轉陰的案例不多，之所以會擴大採檢，除了釐清樣本是否用錯外，也會新舊檢體DNA比對是否有錯置情況，如果沒有，就代表陽轉陰速度很快，值得探索。

不過，陳時中今（28）日坦言，案530機場劉晏病毒強陽性深喉唾液檢體，經人體核酸（DNA）鑑定比對，實為案536檢體，判定檢體有錯置情形。調查結果顯示，應於實驗室中，因應不同檢體儀器用不同檢體館，需人工作業及轉至檢體造成錯置，未來會進行流程檢討，並積極引入自動化程度高的核酸檢驗機型，以減少人工手寫標號，轉管步驟。