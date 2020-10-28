查核漏洞！高污染農地工廠竟合法　環團籲「環境污染應納審核要件」

▲立法委員洪申翰認為，合理的資訊公開，將有助於民間成為協助農地違章工廠管理政策推進的監督助力 。（圖／台灣綠色公民行動聯盟協會提供）

記者崔至雲／台北報導

為管理農地工廠，經濟部今年發布「特定工廠登記辦法」，讓全國既有未登記工廠及已經取得臨時工廠登記的工廠「全面納管、就地輔導」。綠色公民行動聯盟今（28日）召開記者會，指出中高污染農地工廠竟可就地合法，顯示政府的審核機制出現大漏洞，要求經濟部將環境污染納入審核要件，並公開中高污染工廠名單，避免劣幣驅逐良幣。

綠色公民行動聯盟研究員柯乾庸表示，由於經濟部不願公開農地工廠資料，綠盟參加總統盃黑客松，利用政府開放資料找出4841家取得臨時工廠登記證的農地工廠，其中477家屬於中高污染行業，109家是有環境違規紀錄的低污染工廠。而中高污染及有違規的工廠家數最高的縣市，前兩名分別是台中170家、彰化132家。彰化做為農業大縣，是台灣最重要的糧食生產地之一，大量中高污染及有違規的農地工廠即將就地合法，對於農地與糧食安全產生極大的威脅。

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綠色公民行動聯盟副祕書長曾虹文表示，從盤點出來的資料可以看到，已經有污染嚴重的工廠申請特定工廠登記證，而「特定工廠登記辦法」及即將預告的「特定工廠申請變更編定為特定目的事業用地審查辦法」，都沒有排除污染情節嚴重的工廠，甚至明文規定就算污染情節嚴重，被停工、停業，只要改善完成，復工一年以上，仍然可以申請地目變更。「等於是告訴企業盡量污染沒關係，被抓到之後有改善就好。」曾虹文說，一個好的政策工具，應該要引導企業往好的方向走，現行政策簡直把乖乖守法的廠商當笨蛋，有這麼不公平的法律誰還要守法。

▲中高污染及有違規低污染臨時登記工廠縣市分布。（圖／台灣綠色公民行動聯盟協會提供）

立法委員王婉諭表示，身為一個媽媽，更擔心的是違章工廠導致的食安問題，對於有明確嚴重污染事證的，經濟部應該要有更嚴格的審查把關機制，不該讓造成嚴重污染的違章工廠，輕易取得特定工廠登記。也呼籲經濟部應該要嚴加審查，並修改變更編定特定目的事業用地審查辦法，以強化審查力度。

▲綠色公民行動聯盟研究員陳震遠。（圖／台灣綠色公民行動聯盟協會提供）



立法委員洪申翰認為，合理的資訊公開，將有助於民間成為協助農地違章工廠管理政策推進的監督助力，但目前，無論是臨登中高污染的農地違章工廠，轉為特登的名冊與進度資訊，或有關未登中高污染農地違章工廠的相關資訊，都未見經濟部將相關內容公告，使得民間團體與一般民眾，無法成為協助監督農地違章工廠改善的角色，此外由於沒有相關點位的公告，甚至無法使地方民眾辨別住家附近建築物的性質。洪申翰表示，後續他將協助，向經濟部要求並討論有關資料開放的內容與方式，讓資訊進行合理的公開。

最後，環團要求重新檢討農地工廠政策，包含，暫停核發「特定工廠登記證」給中高污染及有實際污染的工廠；核發「特定工廠登記證」過程必須納入污染紀錄與實際污染情況；刪除放任重大違規工廠就地合法的法規；公開取得臨時工廠登記及未登記的中高污染工廠名單。

