秋冬工廠應加強應變　台南市環保局：減少紅害霧茫茫

▲台南市環保局即日起加強空品不良季節的相關管制力道，列管之267家固定源「逸散性粒狀污染物質」業者，派員增加稽巡查及周界粒狀物抽測。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

受天氣型態影響，台灣秋冬空氣品質容易不良，PM2.5細懸浮微粒指標常達紅害等級，台南市環保局即日起加強空品不良季節的相關管制力道，列管之267家固定源「逸散性粒狀污染物質」業者，是細懸浮微粒物主要來源之一，將增加稽巡查及周界粒狀物抽測，經檢測超標，將處新台幣10萬元以上至2000萬元以下罰鍰。

環保局指出，除加強對列管之鋼鐵業、瀝青拌合業、預拌混凝土業及堆置場等固定源「逸散性粒狀污染物質」業者稽查與抽測外，環保局也將提高道路清掃、營建工地管制等措施，以及運用無人機追查露天燃燒行為及宣導車輛禁止怠速等，以期透過多種方式來減少秋冬霧茫茫，空品出現紅害等級的機會。

市長黃偉哲指出，空氣品質與健康關係大，人人都要呼吸，大家都會受影響，各行各業或一般民眾都應該減少製造空污，工廠強化空污設備、車輛不怠速、汱換老爺車等，都有助於降低空氣污染，讓自己或他人都受益。

環保局表示，今年目前為止，已查核103家固定源「逸散性粒狀污染物質」業者，都是歷來較常出現缺失的業者，其中遭告發的8家業者，經輔導均已完成改善。常見的缺失包括，堆置場採防塵網覆蓋但覆蓋面積未達堆置區80％、堆置場防塵網破損、堆置區未採行防制措施且未設置防溢座以致堆置物污染路面。雖然業者違規缺失改善率100％，但希望空污防制的觀念與行為成為業者的日常，不要因改善完成有所鬆懈，定期、不定期稽查有其必要，秋冬更要提高查核頻率。

台南市環保局長謝世傑呼籲業者，近期為空品不良好發期，業者應定期檢查防塵網覆蓋狀況、防制設施完整性，以避免違反「固定污染源逸散性粒狀污染物空氣污染防制設施管理辦法」而受罰。

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