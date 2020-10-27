疫情重擊還能賺錢！台灣航空業成全球模範生原因　疫後新布局曝

▲2020飛航安全管理高峰會，國籍航空業者共同探討飛安、後疫情時代課題。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

2020飛航安全管理高峰會今（27）日登場，6家國籍航空業者包含華航、長榮航空、華信航空、立榮航空、台灣虎航、星宇航空等齊聚一堂，共同探討飛安、後疫情時期調整營運求生的課題。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲2020飛航安全管理高峰會。（圖／記者賴文萱攝）

民航局長林國顯表示，國際航空運輸協會（IATA）預估要到2024年，全球航空業才可能恢復到2019年的水準，但他們也預估，亞太地區可以恢復得比較快，大概3-4年就能復甦，歐美地區因為疫情還沒好轉，可能得花上5-6年。

事實上，國內航空公司在國際表現不錯，林國顯表示，尤其華航、長榮在全世界排名前4名，主要是貨運部分在第二季都賺了不少錢。此外，立榮跟華信航空7-8月搭配國內推動旅遊補助，在金門、澎湖航班上的表現同樣也非常好。

▲民航局長林國顯。（圖／記者賴文萱攝）

華航董事長謝世謙分享，在這波疫情中，航空公司最主要就是要想「怎樣去存活下來」，第一就是財務安全，這比任何事情都重要，因為現金不足，航空公司可能馬上就要關門。第二就是人員訓練，包含客運、貨運、地勤人員、飛行人員等，都要趁這時間加強訓練，等待重新出發。

至於航機安全部分也相當重要，因為窄體機在疫情期間飛行次數不多，長期擺在機場會有安全上的疑慮，也因此華航修護單位每天都在定時檢查。他也強調，這波疫情若無政府支持，航空公司無法度過難關。

長榮航空總經理孫嘉明則表示，今年航空公司取消很多客運航班，撇除客載貨的航班，長榮只能維持10%客運航班，旅客很少，但為什麼要飛？因為國人還是有搭機需求，所以還是要維持，希望明年能盡快恢復到正常。

孫嘉明指出，未來在疫情後，將會慢慢走向零接觸登機報到，因此在防疫期間，長榮航空也因應做了調整，除了提供完整的組員防疫措施，也簡化飛機餐，另外，也調整旅客登機順序，希望增加旅客之間的社交距離，減少機上接觸機會。

▲國籍航空業者齊聚，一同探討後疫情時代的求生課題。（圖／記者賴文萱攝）

台灣虎航總經理張明瑋表示，這波疫情對台灣虎航的衝擊相當大，因為台虎沒有國內線、也沒有貨運，只能求新求變。還好在母公司協調之下，將台虎的航機濕租給華信航空，另外，也嘗試執行客艙載貨，也舉辦類出國活動，希望在極端情況下，能夠找出生路。

張明瑋說，台灣虎航的機會點在於旅遊復甦，只要旅遊恢復熱度，日本、韓國的市場馬上就會起來，這是台虎非常重要的復甦契機。也因此，台虎明年將投資很大金額去提升網路訂位服務，積極因應後疫情時代的新消費行為。

星宇航空執行長翟健華說，星宇航空是新的航空公司，一開航不久就碰到疫情，這是萬萬沒想到的，而且沒想到這次疫情是這麼猛烈，還持續那麼長。疫情前星宇航空思考的是座位舒適度，提供WIFI功能，但疫情後，客艙衛生清潔度也將會是旅客重要選擇的參考。

另外，星宇航空也分析，客運主要分成三種目的，一個是商務出差、訪友探親以及休閒旅遊，預測未來在遠距視頻盛行下，商務出差部分的次數將會減少，但休閒旅遊部分，就算影像再好，也無法取代人要去到目的地才會有的旅遊感覺，也因此休閒旅遊一定會回到常軌。

亞洲航空董事長盧天麟則指出，亞航是一家專業的飛機維修廠，沒有自有機隊的亞航，為何飛機會從世界各國飛來台灣維修，競爭力就在於品質、價格還有一站式服務，

維修廠受疫情影響相對客運衝擊較小，主要是各國民航組織沒有改變管理制度，飛機維修需求仍然存在。另外，再加上台灣有國境邊境管理有過境不入境的方式，因此仍能持續其他國家飛機飛來維修，希望政府能在安全邊境考慮下，繼續這樣良好的政策，吸引國外航空來台灣維修。

▲交通部政務次長王國材。（圖／記者賴文萱攝）

交通部政務次長王國材在致詞時表示，他不覺得航空業寒冬會到這麼漫長，不用太悲觀，因為各國新冠肺炎疫苗即將上市，全球旅遊將會開始復甦，會慢慢溫暖，不會太晚。

王國材說，這段時間航空業很辛苦，但台灣航空業有很強韌的決心去擺脫寒冬，包含貨運、客載貨、類出國等都很努力去克服難關。另外，針對今日飛安議題，他則表示，今天的飛安管理高峰會是第一次舉辦，以後希望持續當成每年盛事，持續提高國內飛安水準，強調飛安不能打折，希望航空業能在疫情後順利走出亂流。

林國顯最後說到，國內航空公司在這波疫情下，不僅沒有裁員，沒有停下腳步，還是在貨運、客運上持續提升。但客運部分復甦可能還要一點時間，主要是為防止疫情入侵，國境嚴管，這部分還是必須要看國際未來疫情發展。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來