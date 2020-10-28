大陸抽砂船越界包圍馬祖　海委會籲：大型艦艇長期駐防

▲大陸抽砂船包圍馬祖島，新北艦進駐馬祖南竿。（圖／記者郭世賢翻攝）



記者林銘翰／台北報導

因應近期馬祖海域大量陸籍抽砂船越界作業，海巡署艦隊分署新北艦、馬祖海巡隊艇27日協同大陸執法船舶，分別在馬祖與福州間各自海域進行違法抽砂船取締行動，並將馬祖限制水域內的抽砂船全數淨空。對此，海委會主委李仲威28日表示，希望未來能夠在馬祖設置專用碼頭，讓大型艦艇可以長期駐防馬祖。

李仲威28日上午赴立法院內政委員會進行業務報告，並備質詢。李仲威會前受訪時表示，針對社會近期關注的抽砂船問題，最應該譴責的是對海洋生態的破壞，造成海洋的嚴重損傷，不管對生態、國土變遷都是非常嚴重的問題。

▲海委會主委李仲威。（圖／記者周宸亘攝）

李仲威指出，海委會最近發現兩處盜採砂石的熱區，分別是在澎湖七美鄉西南的台灣灘，以及馬祖南竿與莒光之間海域，兩個區域的執法有不同依據，馬祖地區因為是在大陸沿岸，執法管轄是在禁限制水域，海委會的第一處理原則是絕對不允許進到限制水域，「只要進來我們就強勢驅離」。

李仲威說明，若是船隻進到限制水域外，就是在中國大陸的管轄範圍內，必須由兩岸偕同執法，前一段時間有傳出部分越界的事件，經過媒體報導後，海委會也積極聯繫大陸的執法單位，並在27日進行了一次共同執法，效果很好，希望機制能夠持續下去，能夠有效遏止盜採砂石的行為。

李仲威表示，海巡署現正繼續執行艦艇發展計畫，只要有新的艦艇進來，就會優先配置到執法熱區，以提升執法能量，也希望在這些區域能夠部署大型艦艇，不但制海的時間比較長，執法能量也比較大。

李仲威說，海委會已經請艦隊分署做兵力調整，26日開始就有1000噸以上的船到馬祖地區執法，後續會持續派遣大型艦，並且結合地區原有的兵力有效驅離跟制止。

李仲威強調，海委會希望在馬祖設置專用的碼頭設施，讓大型船艦可以長期駐防馬祖，目前正在跟相關單位協調，讓海巡署未來可以有效率地執行該做的事情。

李仲威也呼籲，大家應該落實聯合國海洋永續的原則，不要再有破壞海洋生態的行為出現，這個原則需要大家共同支持與遵守，未來海委會也會朝這個方向努力。

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