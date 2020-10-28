近百艘大陸抽砂船包圍馬祖南竿　海委會研判無軍事企圖

▲大陸抽砂船包圍馬祖，新北艦進駐南竿全數淨空。（圖／記者郭世賢翻攝）



記者林銘翰／台北報導

因應近期馬祖海域大量陸籍抽砂船越界作業，海巡署艦隊分署新北艦、馬祖海巡隊艇27日協同大陸執法船舶，分別在馬祖與福州間各自海域進行違法抽砂船取締行動，並將馬祖限制水域內的抽砂船已全數淨空。對此海委會主委李仲威28日表示，海委會今年已跟對岸協同執法13次，目前看起來對方並沒有軍事企圖。

李仲威28日上午赴立法院內政委員會進行業務報告，並備質詢。海委會在書面報告中指出，海委會常態部署艦艇於越界盜砂熱區，適時辦理擴大取締專案，並視情況運用兩岸協同執法機制，加強取締金門、馬祖、澎湖地區越界抽砂陸船，至今年9月已查扣3艘違法抽（運）砂陸船。

▲海委會主委李仲威。（圖／記者周宸亘攝）



民進黨立委賴惠員質詢時表示，最近台灣周邊的海域相當熱鬧，不只共機頻頻擾台，25日在馬祖南竿周邊海域，更出現100多艘抽砂船包圍馬祖，直言這已經是「海賊團」，並詢問海委會是否研判為軍事動作。

李仲威說明，是否為軍事行動要看後續作為，不過目前看起來對方並沒有軍事企圖，以全班的狀況來看，這些抽砂船本來是在台灣攤附近作業，受到東北季風的影響海象不佳，因此才會轉移到馬祖附近海域。

國民黨立委葉毓蘭質詢時也質疑，海委會聲稱將持續推動兩岸協同執法，以有效遏阻盜砂行為，但以目前兩岸的對峙局勢來看，雙方是否還有協同執法的空間。

對此，李仲威則指出，馬祖地區從今年1月至9月，海委會已經與對岸協同執法12次，27日更進行了第13次，到目前為止效果都很好。

李仲威會前受訪時指出，海委會最近發現兩處盜採砂石的熱區，分別是在澎湖七美鄉西南的台灣灘，以及馬祖南竿與莒光之間海域，兩個區域的執法有不同依據，馬祖地區因為是在大陸沿岸，執法管轄是在禁限制水域，海委會的第一處理原則是絕對不允許進到限制水域，「只要進來我們就強勢驅離」。

李仲威說明，若是船隻進到限制水域外，就是在中國大陸的管轄範圍內，必須由兩岸偕同執法，前一段時間有傳出部分越界的事件，經過媒體報導後，海委會也積極聯繫大陸的執法單位，並在27日進行了一次共同執法，效果很好，希望機制能夠持續下去，能夠有效遏止盜採砂石的行為。

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