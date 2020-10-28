快訊／高雄興達港堤防外驚見女屍　卡消波塊身分待查

▲民眾發現一具遺體卡在消波塊夾縫處，海巡署獲報立刻派人打撈。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

27日上午11點多，海巡署第六巡防區指揮部接獲民眾報案，在高雄興達港北堤堤防外消波塊處發現一具遺體，興達安檢所接獲通報後，由副所長帶班1車4員前往現場，同時通知高雄消防隊，抵達時，發現遺體卡於消波塊夾縫處，經蒐證工作後，初步檢視死者為女性，遺體無明顯外傷且無證件。

▲民眾發現一具遺體卡在消波塊夾縫處，海巡署獲報立刻派人打撈。（圖／記者黃子倩翻攝）

不過，由於海巡人員發現女性遺體的地點，地形高低落差大，沒辦法直接從消波塊處搬運上堤防，因此海巡人員改以派遣90P橡皮艇前往處置，並與消防人員合力將遺體打撈上艇，運返興達安檢所執檢區左側碼頭安置，實施封鎖線管制及蒐證等工作，經初步檢視死者為女性，遺體無明顯外傷，檢查身上無相關證件。

南部分署第一一岸巡隊表示：如於港區或岸際發現溺水或需協助之情事，本隊將派員馳赴救援任務，確保民眾生命安全。籲請民眾，若有任何需援助之情事，皆可撥打海巡署「118」免費報案專線，海巡署將秉持熱誠態度提供各項服務及救助。

▲民眾發現一具遺體卡在消波塊夾縫處，海巡署獲報立刻派人打撈。（圖／記者黃子倩翻攝）

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