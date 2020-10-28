老船長助人無卻沒能帶回自己　膠筏擱淺陳屍百公里外風吹砂海邊　

▲海巡署第6岸巡隊人員在風吹沙岸際找到李姓船長的遺體，漁友聞訊不捨 。（圖／海巡署第6岸巡隊提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

熱心助人的屏東縣興海港李姓船長，駕駛膠筏出港作業，26日被發現膠筏擱淺在台東大武公園岸際擱淺，屏東、台東兩岸海巡人員出動無人機等工具搜尋，27日近中午被發現陳屍在恆春鎮風吹砂風景區岸際，漁友們獲悉，感到不捨。

▲▼李姓船長駕駛膠筏、找到遺體。

李姓船長26日駕駛的膠筏擱淺在台東大武公園岸際，他疑似落海，昨天南部分署第六岸巡隊編組12輛巡邏車，3部機車，2艘次巡防艇共45員及UAV無人機1架次於墾丁最南點至旭海塔瓦溪一帶岸際實施陸海空域搜索。

另一方面東部分署第一三岸巡隊亦於台東大武至觀音鼻一帶搜索；於接近中午時在風吹砂風景區岸際由興海安檢所派出搜索組發現一具男性遺體，疑似為李姓船長，經連繫家屬至現場確認。

海巡人員說，李船長生前古道熱腸，待人有禮，在2018年間多次協助將海上失去動力的船筏拖帶進港，平日以從事漁撈作業來消遣，興海漁港漁友們在得知此噩耗都萬般不捨。

後續在海巡同仁及熱心村民共同協助下將遺體搬運出岸際，由禮儀社人員送返家中安置，並由第六岸巡隊辦理後續相驗事宜。

第六岸巡隊呼籲，「急難救助、爲民服務」為海巡署重要工作，秉持「人溺己溺」精神，第一時間即積極投入能量執行救援，民眾於岸際發生任何狀況，隨時都可利用行動電話或市話緊急撥打「118海巡服務電話」，海巡署將立即提供各項協助，以維護人民生命財產安全。

▲Her今天推出「蘿拉蜜思 喚顏凝露」一般、清爽、保濕、勻亮，4款擇150ml、原價1500元、特價679元

►二手票券豐富你的生活