「全糖市」竟然也有台灣第一鹽　台南豐富飲食文化再添一筆

▲台南市議員周麗津提醒指出，市府推動全糖聚落時，也應該重現鹽文化，打造鹽埕文化園區。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南是開台首府也是美食天堂，擁有傲視全國美食文化，台南人愛吃甜，甚至得到「全糖市」稱號，成為城市獨特標記，市議員周麗津指出，南區鹽埕從荷治時期就有曬鹽歷史，明鄭時期更有全國第一口鹽場，要求市府推動全糖聚落時，也應該重現鹽文化，打造鹽埕文化園區，吃也不能只有糖，鹽也是很重要！

周麗津表示，文獻記載，1648年荷蘭商館從中國進口20擔的碎石磚塊，在現今南區的鹽埕附近建造曬鹽的場所，展開台灣最早的商業製鹽，一直到明鄭時期，1665年陳永華將軍重修當地的「瀨口鹽埕」改良曬鹽的技術，台南開始了新的天日曬鹽法建立了第一口鹽場，史稱瀨口鹽場鹽埕依附著鹽田而生，聚落也因雙廟的信仰而串連，可以說是台灣曬鹽業的發源地。

在這樣的背景下，鹽埕北極殿和天后宮計劃建構「鹽埕文化園區」，將曬鹽歷史結合地方古蹟還有原鹽車軌道史跡整合、重建，希望可以發展台灣第一鹽的導覽觀光人潮，這不但具有文化傳承的意義，更能實質帶動地方發展

周麗津說，鹽埕有文化、有300多年的廟宇、有古蹟鹽埕出張所（台灣總督府專賣局臺南支局）、有鹽埕故事館、現代的圖書館，以及人文歷史文化背景的聚落發展，地方期盼藉由打造鹽埕文化園區加上周邊景點，希望來帶動觀光人潮，

周麗津指出，南區區公所曾在鹽埕出張所舉辦了多場的社區營造活動，也有越來越好的感覺，但畢竟只是一個點，希望黃偉哲市長和市府團隊可以多用點心，把點擴散成全面，帶動南區發展。

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