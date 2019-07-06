台南狼師性侵學童惡行十八年　受害者「十多人以上」南檢偵辦

▲台南市議員林阳乙在台南市議會定期大會質詢某國小教師涉嫌性侵女童案，與台南張姓狼師案係同一案。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市驚傳張姓國小教師性侵女童！台南市地檢署指出，本件由黃信勇檢察官偵辦，黃檢察官已對目前已知且願意對偵查機關說明的2位被害人做筆錄，並指揮司法警察持搜索票對被告實施搜索，至於是否有其他被害人，黃檢察官亦會一併偵查，毋枉毋縱。

人本教育基金會指出台南一名國小導師平時樂於協助學校行政，常在學校舉辦的活動擔任攝影工作，在班上則會請學生吃東西，將照片燒成光碟片送家長作紀念，甚至免費課後輔導，深深獲得家長的信任；他也常受邀到其他學校分享投影教學技術，有老師稱讚他是「教育界的美麗風景」。

不過，基金會指出，該名曾獲「20年資深優良教師獎」的老師於今年3月底被踢爆性侵女學生長達2年，基金會工作人員認為案情不單純，經過3個月的追查找到10多名受害人，得知其犯行長達20年，並橫跨2校，且學校早在18年前就知道，卻沒有通報、解聘。

據了解，今年3月26日台南市議員林阳乙在台南市議會定期大會質詢教育局長鄭新輝時爆料，台南某國小一名5年級女童，在校園遭男老師以手指摸下體，時間長達近兩年，他聽聞加害老師跟校長都將辭職，要求教育局嚴查。

林阳乙指出，女童3、4年級便遭時任導師的男教師性侵，在校園時長期遭對方以手指摸下體，2018年7月、8月升上五年級換了導師後才停止。女童隱忍1年多，才跟女同學談及此事，同學趕緊告訴自己家長，被害女童家人輾轉得知此事，才向警方報案。台南地檢署據報進行偵辦。

台南地檢署7月6日指出，本案由黃信勇檢察官偵辦中，黃檢察官已對目前已知且願意對偵查機關說明的2位被害人做筆錄，並指揮司法警察持搜索票，對被告實施搜索，查扣相關事證。至於是否有其他被害人，黃檢察官亦會一併偵查，毋枉毋縱。

據了解，7月6日所爆台南市張姓狼師案與市議員林阳乙所質詢嫌性侵女童的教師是同一案，惟檢警基於偵查不公開，不願意透露相關案情、偵查進度與詳細被害人人數。