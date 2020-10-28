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「天鵝」最快今成颱！越晚越冷變天轉雨　更遠的擾動發展值得關注

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天氣圖。（圖／RAMMB）

▲目前西北太平洋有一個中度颱風莫拉菲和一個熱帶低壓。（圖／RAMMB）

記者陳俊宏／台北報導

越晚越涼冷，晚起變天！中央氣象局預報員林定宜表示，位於關島西北方海面的熱帶性低氣壓，今天（28日）和周四有機會增強為今年第19號颱風「天鵝」；另外，晚起東北風稍增強，迎風面北部、東半部有短暫雨。氣象專家吳德榮則提醒，下周二另有熱帶擾動在菲律賓東方海域發展，其未來動向更值得關注。

林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今白天天氣比較穩定，僅東半部地區、基隆北海岸、恆春半島及大台北山區有零星雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨，主要是一些熱對流。

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林定宜提醒，今晚起東北風稍增強，迎風面的北部及東半部地區降雨機率漸漸增高，有短暫雨，而中南部仍為多雲到晴；晚起北部、東北部稍轉涼，其他地區早晚較涼；另外，中部以北、東南部、恆春半島沿海空曠地區及各離島易有8至9級強陣風。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

林定宜說，這波東北風影響至周六清晨，雨區以桃園以北和東半部為主，其中周五下半天起水氣逐漸轉乾；而預估周五晚間和周六清晨最冷，台南以北和東半部低溫約18至21度，沿海空曠近山區可能更低。

林定宜表示，27日晚間8時生成一個熱帶低壓，今晨2時位於關島西北方、鵝鑾鼻東南方2210公里海面上，這1、2天都有可能成颱，未來以通過菲律賓機率較高；而中度颱風「莫拉菲」對台灣沒什麼影響，繼續朝越南方向前進。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，今晨2時氣象局路徑潛勢預測圖顯示，中颱莫拉菲在越南東方海面，上午登陸越南中部，將重創越南。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼林定宜說，模式模擬熱帶低壓往菲律賓前進。（圖／氣象局、翻攝typhoon2000）

天氣圖。（圖／翻攝typhoon2000）

吳德榮指出，菲律賓東方海域的熱帶擾動已增強為熱帶低壓，朝菲律賓中部前進，今將發展成第19號颱風天鵝；最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，此颱風將通過菲律賓中部進入南海，下周二晚間8時在越南東方海面，與今晨2時莫拉菲位置相近，可見其模擬路徑與莫拉菲大同小異，也因距離遙遠，對台無影響。

吳德榮提醒，另外，下周二另有熱帶擾動在菲律賓東方海域發展，其未來動向更值得關注，但模擬已超過7天，不確定性大，應持續觀察。對此，林定宜說，由於擾動還沒生成，因此先不考慮。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，周四至周五上午台灣附近東北風增強，大台北及東半部轉有局部短暫雨，桃園轉多雲，背風面新竹以南仍為晴時多雲；周四冷空氣開始南下、周五最強，北台轉冷，其他地區氣溫亦略下降。

吳德榮進一步分析，周五下午起至下周一天氣轉乾，各地恢復晴朗穩定；周六晨北台灣平地最低氣溫約可降至16度左右，周六白天起至下周一冷空氣減弱，氣溫明顯回升，日夜溫差大，為秋高氣爽的天氣；下周一晚、下周二東北風增強，北台再轉濕涼，大台北及東半部轉有局部短暫雨，新竹以南仍為晴時多雲的天氣。

▼目前南海到菲律賓東方海面依舊適合擾動發展。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▼氣象局風場預報顯示圖最新模擬下周三晚間熱帶系統動向。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▼吳德榮說，最新歐洲模式模擬下周二20時天鵝在越南東方海面；菲律賓東方海域另有熱帶擾動發展。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

天氣圖。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

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