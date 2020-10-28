天鵝最快今誕生！下周可能還有「閃電」颱風　10月狂生6颱原因曝

記者賴文萱／台北報導

位於關島西北方海面的熱帶性低氣壓，最快今天生成第19號颱風天鵝（GONI，南韓命名），預估於周六通過菲律賓中部進入南海往越南移動，對台灣無影響。氣象達人彭啟明指出，10月以來若加上將生成的天鵝颱風，10月份就有6個颱風，他也解釋遠高於平均值3.7個的原因，另下周預期也都還有颱風發展。

彭啟明今在臉書指出，今年第19號颱風天鵝今明兩天有機會發展，預估於周六通過菲律賓中部進入南海往越南移動，對台灣無影響，但仍需觀察留意路徑是否變化但仍需觀察留意路徑是否變化。最近幾乎每周都有新的颱風在菲律賓到南海這一帶生成，彭啟明解釋，主要是季風低壓環流，很有利於颱風生成。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲天鵝颱風最快今明生成，預期對台灣無影響，但仍需觀察留意路徑變化。（圖／翻攝自氣象達人彭啟明臉書）

但台灣這時候正位於很穩定的太平洋高壓的邊緣，颱風不易往西北影響到台灣，大多直接往菲律賓到南海方向前進，只能很間接的看外圍水氣是否北上，如果颱風位置偏南，則影響不是很大。

▲準颱風天鵝未來路徑，預估於周六通過菲律賓中部進入南海往越南移動，對台灣無影響。（圖／翻攝自日本氣象廳）

彭啟明表示，下周預期也都還有颱風發展生成，這時候說路徑還太早了一點，變數仍多。若屆時颱風生成，就將成為今年第20號颱風「閃電」。

事實上，10月以來，從第14號颱風昌鴻影響日本，後面的15號颱風蓮花，16號颱風南卡，17號颱風沙德爾，18號颱風莫拉菲都幾乎影響菲律賓到越南。彭啟明說，如果加上將生成的天鵝，就可能是10月份有6個颱風，遠較平均值3.7個多很多，僅次於颱風最好發期8月生成的7個颱風。

▲10月份預期生成6個颱風，遠較平均值3.7個多很多，僅次於颱風最好發期8月生成的7個颱風。（圖／記者李毓康攝）

彭啟明進一步說明，由於10月以來副熱帶高壓的仍強，南側的東風偏強，遇上西南季風，兩者交會成為典型的季風低壓，也就是常說的颱風窩一樣，很容易有擾動發展。

另外，加上海溫仍高，也讓颱風發展提供有利條件，不過這時候高壓的強度很穩固，颱風受到壓制難以往北，多數就往菲律賓到越南方向前進。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來