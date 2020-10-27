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準颱風又生成！冷空氣+雨襲「一周3變天」下探16°C　最冷時刻出爐

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▲▼ 。（圖／中央氣象局、翻攝JTWC、NOAA）

▲關島附近海面又生成一個熱帶低壓 。（圖／翻攝NOAA）

記者許力方／綜合報導

中央氣象局預報員陳建安表示，18號中度颱風「莫拉菲」（Molave）持續朝越南前進，對台灣沒有影響，不過北邊有冷空氣開始南下，預計28日晚間開始影響，北東降雨機率增加，這一波最冷時間點落在31日（周六）清晨，台南以北、東半部低溫下探18度，28日起降雨範圍擴大，入夜以後雨勢最多。關島西北方海面晚間8時也生成一個熱帶低壓TD22。

氣象局預報，28日白天大氣環境依舊穩定，是秋高氣爽的天氣，入夜以後東北風稍增強，使得迎風面的北東地區降雨機率增高，有局部短暫雨，其他地區影響不大，仍多雲到晴。

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氣溫方面，各地清晨低溫約在22、23度，白天桃園以北及宜蘭、花蓮高溫25至27度，其他地區高溫都在28度以上，中南部更可達32度，相當溫暖，也因此日夜溫差較大。

▲▼ 。（圖／中央氣象局、翻攝JTWC、NOAA）

▲▼ 。（圖／中央氣象局、翻攝JTWC、NOAA）

▲▼ 。（圖／中央氣象局、翻攝JTWC、NOAA）

▲▼ 。（圖／中央氣象局、翻攝JTWC、NOAA）

▲準天鵝颱風朝西奔，有機會靠近台灣。（圖／中央氣象局、翻攝JTWC）

根據氣象局觀測，中颱「莫拉菲」27日晚間8時中心位於鵝鑾鼻西南方約1310公里的海面上，朝越南方向進行，對台灣無直接影響。此外，晚間關島西北方，距離鵝鑾鼻東南東方約2340公里海面上形成了一個熱帶性低氣壓，向西移動，有發展為今年第19號天鵝（Goni，南韓命名）輕度颱風的趨勢。

氣象局指出，29至31日（周四至六）清晨東北風影響，迎風面的北東地區降雨機率增高，有局部短暫雨，午後中南部山區有局部短暫陣雨；尤其29、30日上半天水氣較多，30日下半天起漸轉乾，另外各地氣溫也轉涼，尤其30日晚至31日清晨，台南以北及東半部地區低溫僅18至21度，高屏也只有22度，沿海、空曠地區及近山區氣溫可能會更低一些。

前預報中心主任吳德榮在《三立準氣象》中分析，下一個準颱風30、31日走到菲律賓中部，循著18號颱風路徑朝越南前進，外圍水氣不至於對台灣造成影響，但模擬預報顯示還有一個熱帶擾動將形成，且強度較強，仍需繼續觀察；目前菲東海面有利熱帶擾動發展，影響台灣機率則不高。

吳德榮指出，真正的天氣轉變落在29日，東北風南下，大台北、東半部降雨提高，氣溫開始下降，到了30日冷空氣最強時間，預估北台灣空曠地區將下探16度但因天氣好轉，到了31日又是晴朗穩定的好天氣了。

▼東北風南下影響，北台灣氣溫下降探16度。

▲▼ 。（圖／中央氣象局、翻攝JTWC、NOAA）

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