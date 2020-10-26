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颱風排隊而來 ！　19號「天鵝」本周有機會生成動向曝光

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天氣圖。（圖／翻攝JTWC）

▲目前西北太平洋有一個颱風「莫拉菲」。（圖／翻攝JTWC）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局局長鄭明典今天（26日）發文解釋，為何颱風會排隊而來。天氣風險公司總經理彭啟明則說，19號颱風「天鵝」（Goni）有機會在這周發展。對此，氣象局預報員官欣平表示，菲律賓東方海面依舊很熱鬧，靠近赤道海溫還是很高，仍有熱帶擾動生成條件在。

「排隊而來的颱風！」鄭明典在臉書說，為什麼重複那麼多次？反聖嬰現象是太平洋赤道區的海溫，東側降溫而西側增溫，所以東側不利對流發展，西側則有利對流發展；不只這樣，海溫會產生東低、西高現象，通常伴隨的是赤道低層的東風增強，東風將暖海水往西邊吹送，然後東邊拉起湧升流而降溫。

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鄭明典指出，赤道東風增強，和副熱帶高壓帶南測的東風一致，所以東風有利副高往西延伸；而東風上的東風波在冷海水上對流不顯著，移到西太平洋的暖水區，對流就發展起來，生成颱風的機率就增加了！

▼鄭明典說，颱風排隊而來。（圖／翻攝鄭明典臉書）

天氣圖。（圖／翻攝鄭明典臉書）

鄭明典表示，隨季節變化，北半球熱帶對流區持續往南偏，到一定時間就會變成很不利颱風生成，這個持續性的颱風生成現象就會終止。

彭啟明則在臉書說，18號颱風莫拉菲將進入南海，但菲律賓東方海面上仍然有利於颱風發展；今天氣象預報早會同事已經提醒，還是有機會有19號颱風在這周發展，接下來名稱叫天鵝，是由南韓所命名的，但北方高壓很穩固，要北上往台灣的機會不高。

至於未來是否還會有熱帶擾動發展？官欣平接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，菲律賓東方海面依舊很熱鬧，靠近赤道海溫還是很高，仍有擾動生成條件在，但未來7天台灣比較受到北方系統影響，南方熱帶系統是從底下通過。

▼彭啟明說，19號颱風「天鵝」這周有機會生成。（圖／翻攝彭啟明臉書）

天氣圖。（圖／翻攝彭啟明臉書）

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