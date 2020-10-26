快訊／莫拉菲長胖增強轉中颱！下波降雨時間點出爐　2地區防雨

▲莫拉菲今日上午8點增強為中颱。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

今年第18號颱風莫拉菲今（26）日上午8點增強為中颱，7級風風半徑從120公里擴大至150公里，未來持續向西移動，穿越過呂宋島南方群島後會進入南海。氣象局表示，雖然莫拉菲強度增強，但因為位置太低，已經在菲律賓中南部，因此對台灣影響不大。

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▲▼莫拉菲颱風未來潛勢路徑。（圖／中央氣象局）

至於未來一周天氣，今天天氣與昨天類似，各地天氣穩定、陽光和煦，僅東半部地區及大颱北山區偶有零星雨；氣溫方面，今日清晨低溫在20至25度間，白天桃園以北及東北部地區高溫25至28度，花東28度左右，新竹以南29至31度，中南部地區注意日夜溫差偏大。

周二、三各地大多為多雲到晴，僅東半部地區、基隆北海岸及大台北山區有局部短暫雨。但周三晚起水氣會稍增加，降雨範圍逐漸擴大；清晨各地偏涼，低溫21至24度，白天桃園以北及宜花高溫25至28度，新竹以南及台東29至32度。

▲一周天氣。（圖／中央氣象局）

周四東北風增強，周五、六東北風影響，迎風面的北部及東半部地區降雨機率增高，有局部短暫雨，其中周四、五水氣較多，周六稍轉乾。

這波東北風增強要留意的是，各地會再度轉涼，尤其周五、六，中部以北及東半部低溫僅19至21度，南部也只有22至24度，請多注意保暖。

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