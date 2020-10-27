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黑手黨家族打算「殺她全家」　羅馬女市長自曝：支持者都閃超遠

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▲▼羅馬市長拉吉（Virginia Raggi）。（圖／路透）

▲羅馬市長拉吉（Virginia Raggi）。（圖／路透）

文／中央社

義大利首都羅馬市市長拉吉（Virginia Raggi）今天表示，一些組織化犯罪集團計劃殺害她和她的家人，因為她出手整頓這些黑幫在羅馬部分地區掌握的地盤。

路透社報導，2016年當選的拉吉是羅馬市首位女市長，當時也替她的反建制派政黨「五星運動」（5 Star Movement）立下大功。「五星運動」目前是義大利執政黨，拉吉則正在競選明年連任。

拉吉在第五頻道電視台（Canale 5）播出的預錄訪問中說，她2018年拆除惡名昭彰的卡薩莫尼卡（Casamonica）家族在羅馬的數間違建別墅後，從此成為他們的攻擊目標，迫使她日常生活必須受警方保護。

拉吉表示：「我們被告知，他們打算對我和我的家人發動一場攻擊。」此外她未透露更多細節。

拉吉還說，她正與其他在羅馬不同地區活動的強大黑幫家族對抗，例如盤據濱海區奧斯蒂亞（Ostia）的史巴達（Spada）家族，與在聖巴希里歐（San Basilio）地區橫行的馬蘭多（Marando）家族。

拉吉表示：「我在羅馬一些地方，會遇到人們靠近我說，要我繼續和黑幫對抗，但他們說完就閃得遠遠的，因為害怕被黑幫看到。」

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