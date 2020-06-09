羅馬2囚犯深夜摸黑逃獄　留言獄警「15天內回來」...刑期再+5年

▲瑞比比亞（Rebibbia）監獄。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

義大利有2名囚犯被監禁在羅馬的瑞比比亞（Rebibbia）監獄裡，刑期本應該到2029年為止，卻在3日的凌晨逃獄，有趣的是，他們在離開前留下了一張字條給獄警，表示自己有要事必須離開監獄一陣子，但很快就會回來。

逃獄的囚犯是現年40歲的祖卡諾維奇（Davad Zukanovic）和46歲的艾哈邁多維奇（Lil Ahmetovic），是堂兄弟的親戚關係，因為詐欺等罪名入獄。在留給獄警的字條中指出，因為自己的子女遭受到一些生意上的麻煩，但2人的妻子也處於被監禁的狀態中，無人能夠解救，所以才會出此下策選擇逃獄，承諾會在15天內就回到獄中。

BONAFEDE ....SALUTI DA DAVAD ZUKANOVIC E LIL AHMETOVIC



Rebibbia, evasi due detenuti: fuga da film con la corda calata dal muro di cintahttps://t.co/pK4Zejvdtw pic.twitter.com/88zjUQNlxw — angelo cristofanelli (@Cristoferbaldet) June 5, 2020

根據《共和國報》報導，祖卡諾維奇和艾哈邁多維奇在深夜利用監獄庭院的欄杆和消防水帶爬上柵欄，並用鋼絲鉗剪開鐵絲網後逃逸。

獄方指出，原本2人的刑期只到2029年，因為這一次的逃獄，導致刑期必須再增加5年

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