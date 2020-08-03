　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

在家藏大量羅馬古物！甚至有3000年前珠寶　他被抓嚇呆：農場挖的

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼男子住處發現大量古文物 竟有3000年前腓尼基珠寶。（圖／翻攝自Policía Nacional）

▲西班牙警方在一名男子的住處發現大量古物，其中竟有3000年前腓尼基人的珠寶。（圖／翻攝自Policía Nacional）

記者趙蔡州／綜合報導

西班牙警方日前在執行網路巡邏時，發現一名男子上傳了許多不明古文物照片，經追查後找到了男子的住處，發現對方家中存放著大量羅馬時代早期、晚期的各式金屬文物，最遠的可以追溯到西元前1200年的腓尼基黃金珠寶。警方表示，他們正在追查男子收集古文物的動機，是否為單純收藏或有意販賣。

根據The Guardian報導，西班牙國家警察日前在網路上發現，有許多古文物的照片被上傳到各個網站，他們調查後鎖定一名男子涉有重嫌，決定前往男子位於比利亞馬丁（Villamartín）的住處調查，並成功找到了大量羅馬時代早期至晚期，還有部分其他時代的文物。

警方表示，「他們確定了涉案人的身份後，發現對方上傳古文物照片的行為，既不是偶然也非隨意興起，而是長時間刻意進行的」、「我們還發現，嫌犯過去就曾經因類似行為，被政府處罰」。嫌犯則供稱，他是在赫雷斯-德拉弗龍特拉（Jerez de la Frontera）一間農場挖到文物的，但沒有說明挖掘文物的動機。

據悉，警方總共發現了1個第納爾金幣、5個可能是項鍊或手鐲的黃金碎片、年代可以追溯2500至3200年前腓尼基人的金耳環，還有像是青銅斧頭、青銅獅子等物品。警方目前正在追查男子收集古物的動機，是否為單純的收藏或有意販賣意圖，一旦有販賣意圖，男子可能將面臨罰款或最高3年徒刑。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
快訊／趙正宇拿出100萬交保！律師帶SOGO袋子裝錢來了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

在家藏大量羅馬古物！甚至有3000年前珠寶　他被抓嚇呆：農場挖的

17歲女怒殺2親人！「受10年虐待」曝豪門黑暗內幕　萬人連署求輕判…結局出爐

貪心的走私集團！小型飛機運500公斤海洛因...起飛後就GG了

親戚成暴徒「殺光一家6口」！連8歲童都被砍死　村民暴怒動私刑

金正恩怒斥「養狗太奢侈！」　平壤市民愛犬被送進「狗肉店」

日媒：中國海警船每進釣島海域　台灣附近同時部署飛彈快艇

拒媒體入場！共和黨全國代表大會「閉門提名川普」　部分流程網路直播

國會女員工控「4度性侵」！英保守黨議員被捕　曾任內閣大臣

外國魔神仔？深山失聯8天「幸運生還」　18歲少女記憶斷片

「死亡醫生」剖100司機挖腎臟　殘屍全丟河裡餵鱷魚…假釋沒幾天改判無期！

謝和弦現身「采子音樂會」　親送上玫瑰花...大秀臉上為她刺青

婁峻碩淚謝歌迷「沒想到哭這麼快」　焦凡凡祝福「講到哽咽」甜喊：我愛你！

尷尬沒話題聊？她傳授暗黑技巧　一招讓異性誤以為「像極了愛情」

ASMR！試吃7種類型夜市小吃 雞排超脆喀喀聲...她：蠻好聽的

樹林警遭17歲屁孩「無照高速撞上」 　母泣：才21歲...我兒子說他很努力

趙麗穎第一次經營餐廳就哭了　催雙主廚給菜單「狂被打槍」

回家找不到貓...奴才見「廁所被拆」　天花板全塌！崩潰飆國罵：下來啦

外送哥等紅燈「腳爽踩賓利」狂搖　他直擊驚呆...網：15億得主出現了

撞見阿嬤激吻「裸體男人」嚇壞！ 超仿真惡整全家笑瘋合照：好恐怖

噁男尾隨女問「要發生性關係嗎」 嘻笑稱是流行語...警傻眼秒逮捕

在家藏大量羅馬古物！甚至有3000年前珠寶　他被抓嚇呆：農場挖的

17歲女怒殺2親人！「受10年虐待」曝豪門黑暗內幕　萬人連署求輕判…結局出爐

貪心的走私集團！小型飛機運500公斤海洛因...起飛後就GG了

親戚成暴徒「殺光一家6口」！連8歲童都被砍死　村民暴怒動私刑

金正恩怒斥「養狗太奢侈！」　平壤市民愛犬被送進「狗肉店」

日媒：中國海警船每進釣島海域　台灣附近同時部署飛彈快艇

拒媒體入場！共和黨全國代表大會「閉門提名川普」　部分流程網路直播

國會女員工控「4度性侵」！英保守黨議員被捕　曾任內閣大臣

外國魔神仔？深山失聯8天「幸運生還」　18歲少女記憶斷片

「死亡醫生」剖100司機挖腎臟　殘屍全丟河裡餵鱷魚…假釋沒幾天改判無期！

在家藏大量羅馬古物！甚至有3000年前珠寶　他被抓嚇呆：農場挖的

5立委涉貪「候審室過夜」只能吃麵包　法警酸：預算是你們砍的

輕颱哈格比襲台！瑞芳警、海巡勸離民眾離開海邊　不聽勸阻最高罰25萬

金牌農村控幕後大推手　臺大教授黃宏斌接掌聖約翰科技大學校長

不是跑得快就贏！　定向越野比賽「地圖、指北針、指卡」缺一不可

直播達人陳柏慶號召　全台知名直播主桃園愛心義賣強強滾

「我們中獎了！」桃園里長PO文里民確診登隔熱　附近有老市場

新北三重三民全齡公園啟用　侯友宜：打造不同年齡層運動空間

白色轎車滿版彩色塗鴉！驚見「台灣No1」　網解答：車主自己畫的

17歲女怒殺2親人！「受10年虐待」曝豪門黑暗內幕　萬人連署求輕判…結局出爐

地表最強！賣淫模特兒外型完美　露點喬奶讓警方好害羞

國際熱門新聞

長4.5m「帶毛＋魚鰭」腐爛屍　他驚呼：絕非地球生物

誤會350年！　新研究：精子不是左右擺動前進

北韓軍官「三人行」拍淫片遭活逮...判死刑！

快訊／IG遭網友霸凌！25歲「排球甜心」驚傳家中輕生亡

17歲女殺2親人　萬人連署求輕判

親戚殺光他一家6口　8歲童都慘死

「死亡醫生」剖100司機挖腎臟　殘屍全丟河裡餵鱷魚

金正恩斥「養狗太奢侈！」　民眾愛犬被送進狗肉店

驚世婆婆大鬧婚禮...對新娘大吼：我兒最棒

性奴自曝與安德魯「牧場狂歡2天」

日媒：中國每進釣島海域同時部署飛彈快艇

CNN：美中科技戰「台積電是下個爭端」

即／TikTok同意出售給微軟

被夫轟臉毀容　美首名臉部移植患者去世

更多熱門

相關新聞

羅馬2囚犯逃獄　留言15天內回來

羅馬2囚犯逃獄　留言15天內回來

義大利有2名囚犯被監禁在羅馬的瑞比比亞（Rebibbia）監獄裡，刑期本應該到2029年為止，卻在3日的凌晨逃獄，有趣的是，他們在離開前留下了一張字條給獄警，表示自己有要事必須離開監獄一陣子，但很快就會回來。

電影取景地！網入住羅馬別墅：真的超美

電影取景地！網入住羅馬別墅：真的超美

音樂撫慰　他與全球音樂家合奏

音樂撫慰　他與全球音樂家合奏

封城想出門　她遛「披薩大」烏龜

封城想出門　她遛「披薩大」烏龜

同病房2天死3人　男確診後上廁所也喘

同病房2天死3人　男確診後上廁所也喘

關鍵字：

羅馬

讀者迴響

發燒話題

三倍券 李登輝 金正恩 三浦春馬 颱風即時 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

買30支1元冰棒「到後面」結帳嚇壞

宿舍七仙女「激烈掙扎」慘死！女學生開門嚇癱爆哭

狠愛演被爆「因女人失和」　牛排心疼護女友：我對不起她

李佳穎難得穿泳裝：被看光光了！

當兵玩「無套極樂趴」！男下體爆爛瘡...白膿流5年　女友聽完笑了

聊天抓1小時內！掌握「不尬聊2招」撩翻女生

即／哈格比7縣市甩大雨　明天雨更大

景甜認了整容「我把自己整殘了」！

迪士尼女星轉戰「拍三級片」　月收入5位數

哈格比外圍環流觸陸！一張圖看降雨

女大生闖「無人禁區」消失！　警方找到「人骨遺骸」

一隻阿圓訂Uber Eats沒收到餐崩潰

玩具鈔「15元換3萬現金」　人妻跳針：要真鈔

粗心母倒車不慎輾斃8歲孩

23歲瘦男「打一個哈欠」肺炸了！　身體一半血都流掉了

更多

最夯影音

更多
謝和弦現身「采子音樂會」　親送上玫瑰花...大秀臉上為她刺青

謝和弦現身「采子音樂會」　親送上玫瑰花...大秀臉上為她刺青
婁峻碩淚謝歌迷「沒想到哭這麼快」　焦凡凡祝福「講到哽咽」甜喊：我愛你！

婁峻碩淚謝歌迷「沒想到哭這麼快」　焦凡凡祝福「講到哽咽」甜喊：我愛你！

尷尬沒話題聊？她傳授暗黑技巧　一招讓異性誤以為「像極了愛情」

尷尬沒話題聊？她傳授暗黑技巧　一招讓異性誤以為「像極了愛情」

ASMR！試吃7種類型夜市小吃 雞排超脆喀喀聲...她：蠻好聽的

ASMR！試吃7種類型夜市小吃 雞排超脆喀喀聲...她：蠻好聽的

樹林警遭17歲屁孩「無照高速撞上」 　母泣：才21歲...我兒子說他很努力

樹林警遭17歲屁孩「無照高速撞上」 　母泣：才21歲...我兒子說他很努力

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面