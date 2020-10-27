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7人2車「夜遊團溯溪」蛇頭山泡溪中！他目睹滅頂嚇呆　居民神救援

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▲▼7人2車「夜遊團溯溪」蛇頭山泡溪中！他目睹滅頂嚇呆　居民神救援。（圖／六龜警方提供）

▲7人夜遊團溯溪！他目睹滅頂嚇呆。（圖／六龜警方提供）

記者許力方／綜合報導

28歲柯姓男子相約6人前往高雄茂林多納山區夜遊，分乘2輛休旅車溯溪，但因這兩天天氣不穩，其中一輛受困溪中，故障熄火，差點滅頂，另一車人緊急上岸求救，警方接獲報案緊急出動，沿著溪徹夜搜尋都沒找到人，後來當地居民開登山車來馳援。

高雄六龜警方25日凌晨接獲民眾報案，稱友人在溯溪途中，車輛困在溪中，隨即派員在附近可以溯溪的地點、沿著濁口溪搜尋，找了整夜都沒看到人，正值深夜且地點不明，回撥電話給報案人也未回應，增加救援難度。

▲▼7人2車「夜遊團溯溪」蛇頭山泡溪中！他目睹滅頂嚇呆　居民神救援。（圖／六龜警方提供）

▲▼7人2車「夜遊團溯溪」蛇頭山泡溪中！他目睹滅頂嚇呆　居民神救援。（圖／六龜警方提供）

▲▼7人2車「夜遊團溯溪」蛇頭山泡溪中！他目睹滅頂嚇呆　居民神救援。（圖／六龜警方提供）

▲警方沿溪搜索，居民開登山車神救援。（圖／六龜警方提供）

一直到後來，警方持續沿上游搜索，終於發現柯男一行人，驚魂未定直指車子故障熄火，卡在溪中動彈不得，眼看著已經淹沒車身一半，就要滅頂被沖走。

原來柯男一行人相約7人駕駛2車，到多納山區的蛇頭山夜遊溯溪，以為平地缺水，沒料到山區溪流湍急，其中一輛車因底盤較低過不了溪，還好車上的人及時逃脫，警方找來當地居民，開著登山車將受困車輛拖出。

警方提醒，最近適逢東北季風及颱風西南氣流共伴影響，山區氣候不穩，並非開著休旅車就可以趴趴走，外出遊玩應先了解地形及做好準備，以免意外發生。

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